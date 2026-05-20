Επικουρικές συντάξεις: Οι αλλαγές που φέρνουν πιο γρήγορες εγκρίσεις και λιγότερες καθυστερήσεις
clock 14:52 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέο πλαίσιο για την απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης προωθεί η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, αρμόδιο για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης θα είναι πλέον το τελευταίο ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος πριν από τη συνταξιοδότησή του. Η συγκεκριμένη αλλαγή εκτιμάται ότι θα περιορίσει τη χρονοβόρα ανταλλαγή εγγράφων και στοιχείων ανάμεσα στα διαφορετικά επικουρικά ταμεία, διαδικασία που έως σήμερα αποτελούσε βασικό παράγοντα καθυστερήσεων στην απονομή των συντάξεων.

Ταυτόχρονα, εισάγεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Ο ίδιος υπολογισμός θα εφαρμόζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον προσδιορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης, με στόχο η διαδικασία να γίνει πιο απλή, σαφής και γρήγορη.

Παράλληλα, προβλέπεται συνέχιση του μέτρου για το «πάγωμα» των επιτοκίων στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως και το 2027, δίνοντας σημαντική διευκόλυνση σε όσους έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις αποπληρωμής. Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνέπειας στις πληρωμές και στη διατήρηση σταθερών των οικονομικών υποχρεώσεων των οφειλετών.

Με την εφαρμογή του μέτρου, οι μηνιαίες δόσεις διατηρούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, αποτρέπονται νέες προσαυξήσεις και πρόσθετες επιβαρύνσεις, ενώ ενισχύεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων να εξοφλούν ομαλά και χωρίς προβλήματα τις ρυθμισμένες οφειλές τους.

