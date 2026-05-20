Γη της Ελιάς: Η Αναστασία μαθαίνει ότι η Μαργαρίτα κι ο Λεωνίδας βγήκαν ραντεβού

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη Γη της Ελιάς. Τι θα δούμε απόψε;

Επεισόδιο 124ο: Η ζημιά που προκάλεσε, άθελά του, ο Μανώλης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Αμαλία, η οποία έρχεται σε ρήξη με τον Αντώνη. Ο Λεωνίδας και η Μαργαρίτα πηγαίνουν για φαγητό στην ταβέρνα, αλλά για κακή τους τύχη, ο λάθος άνθρωπος τους βλέπει μαζί. Ο Παρασκευάς στήνει ίντριγκα για να φέρει πιο κοντά την Ισμήνη και τον Μιχάλη. Η πρώτη συνάντηση, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο είχε υπολογίσει. Ο Μανώλης, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, λέει για πρώτη φορά «σ’ αγαπώ» στην Αμαλία. Εκείνη, με τη σειρά της, βρίσκει έναν αντισυμβατικό τρόπο για να του δείξει τι πραγματικά αισθάνεται, αφήνοντάς τον άφωνο. Η Ισμήνη επιστρέφει στο ανθοπωλείο και, προς έκπληξη της Φρύνης, της ζητάει μια μεγάλη χάρη. Η Αλεξάνδρα ζητά τη βοήθειά του Παυλή, με τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί το μυστικό της Χριστιάνας. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος, ο αστυνόμος, κάνει μια ανακάλυψη καθοριστικής σημασίας στο γραφείο της Μαρουσώς και τα στοιχεία που βρίσκει εκεί την ενοχοποιούν ακόμα περισσότερο. Η Αναστασία μαθαίνει ότι η Μαργαρίτα κι ο Λεωνίδας βγήκαν ραντεβού και η έκφραση στο πρόσωπό της τα λέει όλα…

