ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 23:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Γη της Ελιάς: Η Αναστασία μαθαίνει ότι η Μαργαρίτα κι ο Λεωνίδας βγήκαν ραντεβού
γε
clock 14:00 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη Γη της Ελιάς. Τι θα δούμε απόψε;

Επεισόδιο 124ο: Η ζημιά που προκάλεσε, άθελά του, ο Μανώλης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Αμαλία, η οποία έρχεται σε ρήξη με τον Αντώνη. Ο Λεωνίδας και η Μαργαρίτα πηγαίνουν για φαγητό στην ταβέρνα, αλλά για κακή τους τύχη, ο λάθος άνθρωπος τους βλέπει μαζί. Ο Παρασκευάς στήνει ίντριγκα για να φέρει πιο κοντά την Ισμήνη και τον Μιχάλη. Η πρώτη συνάντηση, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο είχε υπολογίσει. Ο Μανώλης, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, λέει για πρώτη φορά «σ’ αγαπώ» στην Αμαλία. Εκείνη, με τη σειρά της, βρίσκει έναν αντισυμβατικό τρόπο για να του δείξει τι πραγματικά αισθάνεται, αφήνοντάς τον άφωνο. Η Ισμήνη επιστρέφει στο ανθοπωλείο και, προς έκπληξη της Φρύνης, της ζητάει μια μεγάλη χάρη. Η Αλεξάνδρα ζητά τη βοήθειά του Παυλή, με τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί το μυστικό της Χριστιάνας. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος, ο αστυνόμος, κάνει μια ανακάλυψη καθοριστικής σημασίας στο γραφείο της Μαρουσώς και τα στοιχεία που βρίσκει εκεί την ενοχοποιούν ακόμα περισσότερο. Η Αναστασία μαθαίνει ότι η Μαργαρίτα κι ο Λεωνίδας βγήκαν ραντεβού και η έκφραση στο πρόσωπό της τα λέει όλα…

Διαβάστε επίσης 

Τσαγγάνη: Επέστρεψε στο σπίτι της μετά το χειρουργείο

Βαρθακούρης: "Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013, μετά κάηκε το σπίτι μας"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

spoiler Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis