Βαρθακούρης: "Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013, μετά κάηκε το σπίτι μας"

O Xάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε στους λόγους που δεν πήγαιναν στην Πάρο, όπως αποκάλυψε για 12 χρόνια δεν επισκέφτηκαν το νησί λόγω της καταστροφής του σπιτιού τους από πυρκαγιά.

Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013. Δηλαδή, γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 2014, που θα μπορούσε να ήταν η επόμενη χρονιά που θα πηγαίναμε, το καλοκαίρι κάηκε το σπίτι μας. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Το 2015 παρ' όλο που είχε περάσει ένας χρόνος, ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης και μας πήρε και δύο τρία χρόνια να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Άρα, δεν είχαμε πολλή διάθεση και ψυχολογία για διακοπές», είπε αρχικά στην εκπομπή Happy Day.

«Μετά άρχισε να μου έρχεται δουλειά τα καλοκαίρια και συνειδητοποίησα ότι δεν με εξυπηρετεί ένας προορισμός ο οποίος, καλώς ή κακώς, προκειμένου να φύγω αν χρειαστεί, βασίζεται σε καράβι ή αεροπλάνο. Οπότε τι κάνω; Μετακομίζω στην Πάρο της γυναίκας μου. Η Πάρος της γυναίκας μου είναι η Επίδαυρος. Οδική πρόσβαση. Πολύ εύκολο να πας και να φύγεις».

