Καρκανάκης: Παρέμβαση στον δήμαρχο Ηρακλείου για το ωράριο τροφοδοσίας και τη στάθμευση

Σαφείς οδηγίες και οργανωμένο σχέδιο για τον χρόνο και τον τρόπο ανεφοδιασμού της αγοράς στο κέντρο του Ηρακλείου, ζητεί με επιστολή του προς τον δήμαρχο Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι πολλοί επαγγελματίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πρόστιμα από την Τροχαία ή τη Δημοτική Αστυνομία, όταν επιχειρούν να σταθμεύσουν προσωρινά τα οχήματά τους, κυρίως σε πεζόδρομους, για να φορτοεκφορτώσουν εμπορεύματα, καθώς, όπως επισημαίνουν, δεν υπάρχει από τον Δήμο Ηρακλείου ενημέρωση για τις επιτρεπόμενες ημέρες και ώρες, τις οδούς που μπορούν να κινηθούν ή να σταθμεύσουν προσωρινά τα επαγγελματικά οχήματα και τη σχετική άδεια που ενδεχομένως απαιτείται για να εφοδιάσουν τα καταστήματά τους, χωρίς να κινδυνεύουν ακόμη και με αυτόφωρες διαδικασίες.

Ο κ. Καρκανάκης προτείνει να οργανωθεί συνάντηση για την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης και τονίζει στην επιστολή του:

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου γίνεται καθημερινά αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών και προβληματισμών από επαγγελματίες και εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, αναφορικά με το ζήτημα της διέλευσης και προσωρινής στάσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση φορτοεκφορτώσεων εμπορευμάτων. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές με πεζοδρόμους, πλατείες και πλακόστρωτα σημεία, όπου η καθημερινή τροφοδοσία των επιχειρήσεων καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, εξαιτίας μιας ασάφειας που επικρατεί ως προς το ισχύον καθεστώς πρόσβασης και κυκλοφορίας των οχημάτων εξυπηρέτησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μας μεταφέρουν οι επαγγελματίες, δεν υπάρχει σαφής και ενιαία ενημέρωση σχετικά με:

• τις επιτρεπόμενες ώρες φορτοεκφόρτωσης,

• τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση,

• τα σημεία έως τα οποία μπορούν να κινηθούν τα οχήματα,

• καθώς και το εάν προβλέπεται ειδική άδεια ή συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης για επαγγελματίες και προμηθευτές.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης, έχουν επιβληθεί επανειλημμένα πρόστιμα από τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχαία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κινηθεί ακόμη και αυτόφωρες διαδικασίες, γεγονός που προκαλεί εύλογη αναστάτωση, αγανάκτηση και αίσθημα ανασφάλειας στους επαγγελματίες της περιοχής.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών επιθυμεί να λειτουργεί απολύτως νόμιμα και με σεβασμό στους κανόνες λειτουργίας της πόλης. Ωστόσο, η έλλειψη ξεκάθαρου και πρακτικά εφαρμόσιμου πλαισίου δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και στην εύρυθμη τροφοδοσία τους. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά μεγάλο αριθμό επαγγελματιών του ιστορικού κέντρου και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, μέσα από συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε:

• την έκδοση σαφών και αναλυτικών οδηγιών προς τους επαγγελματίες σχετικά με το ισχύον καθεστώς,

• τη δημιουργία ενιαίου και λειτουργικού πλαισίου για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στο κέντρο της πόλης,

• την εξέταση δυνατότητας ειδικής αδειοδότησης ή κάρτας πρόσβασης όπου απαιτείται,

• καθώς και την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Τροχαίας και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με στόχο την από κοινού εξεύρεση μίας βιώσιμης και εφαρμόσιμης λύσης που θα διασφαλίζει τόσο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης όσο και την απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από ουσιαστικό διάλογο και συντονισμένη συνεργασία είναι εφικτή η διαμόρφωση ενός σαφούς και δίκαιου πλαισίου, που θα διασφαλίζει τόσο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης όσο και την απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητα στο ιστορικό της κέντρο.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δήμος Φαιστού: Ξεκινούν οι εγγραφές για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς