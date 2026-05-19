Δήμος Φαιστού: Ξεκινούν οι εγγραφές για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες, ότι για το σχολικό έτος 2026-2027, οι αιτήσεις για τις εγγραφές βρεφών, νηπίων και παιδιών για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Μοιρών, Τυμπακίου και Ζαρού και για το ΚΔΑΠ Τυμπακίου, θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 20 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Βασική επιδίωξη του Δήμου Φαιστού είναι οι αιτούντες γονείς και κηδεμόνες, να απαλλάσσονται από τα έξοδα φιλοξενίας -τροφεία με τη χρήση των voucher.

Όλοι οι αιτούντες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, τόσο μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, με τη διαδικασία χορήγησης αξίων τοποθέτησης (voucher), εφόσον είναι δικαιούχοι του προγράμματος, όσο και μέσω Δήμου.

Επισημαίνεται, ότι η πλειονότητα των θέσεων καλύπτονται από τους αιτούντες στους οποίους έχουν χορηγηθεί αξίες τοποθέτησης (voucher). Η διαδικασία για τη χορήγησή τους ανακοινώνεται και πραγματοποιείται από το www.eetaa.gr μετά από σχετική πρόσκληση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

· Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Μοιρών (28920 22496)

· Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Τυμπακίου (28920 51214)

· Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζαρού (28940 31259)

· ΚΔΑΠ Τυμπακίου (28920 52953)

