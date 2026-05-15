Ηράκλειο: Αιτήσεις εγγραφής βρεφών και νηπίων - Ξεκινούν οι υποβολές

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι οι αιτήσεις για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για την σχολική περίοδο 2026-2027, θα γίνονται δεκτές από την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στις 23:59 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 23:59.

Τη σχολική περίοδο 2026-2027 η διαδικασία έχει μεταβληθεί. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ανεξαρτήτως αν τα παιδιά τους θα φιλοξενηθούν μέσω δημοτικής θέσης με τροφεία ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με voucher, θα υποβάλλουν μόνο μια (1) αίτηση μέσω Δήμου όπως ορίζεται από τη νέα νομοθεσία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα https://open1-kidcare.heraklion.gr

Στη συνέχεια όσοι λάβουν voucher από την ΕΕΤΑΑ, θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην ήδη υπάρχουσα αίτησή τους στην ενότητα «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ VOUCHER EETAA» και να αναρτήσουν το voucher αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία (αρ. voucher, ημ. έκδοσης και ποσό) ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματα η μετατροπή της σύμβασής τους από Δήμο σε ΕΣΠΑ σε κάθε περίπτωση, είτε είναι επιτυχόντες είτε είναι επιλαχόντες.

Βασική επιδίωξη του Δήμου Ηρακλείου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η αποφυγή ταλαιπωρίας των ενδιαφερόμενων γονέων. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται η πλειονότητα των αιτούντων να απαλλάσσεται από τα έξοδα φιλοξενίας παιδιού/ων μέσω της χρήσης των vouchers του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για το λόγο αυτό, οι αιτούντες γονείς στους οποίους θα χορηγηθεί αξία τοποθέτησης (voucher) μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ 2021–2027) υποχρεούνται να το υποβάλλουν.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση πρέπει να είναι σκαναρισμένα και να αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα σε μορφή pdf και μετά την εξέταση της αίτησης

τους θα ενημερωθούν στο email που έχουν δηλώσει για τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

Ειδικές σημαντικές σημειώσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να δηλώσουν έως και τρεις (3) βρεφονηπιακούς σταθμούς της επιλογής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους γονείς κατά την επιλογή βρεφονηπιακού σταθμού. Πριν την υποβολή της αίτησης, είναι σημαντικό να ενημερωθούν για τις ηλικιακές κατηγορίες παιδιών που δέχεται κάθε ΚΕΠΑ (Οι ηλικιακές κατηγορίες παιδιών που γίνονται δεκτές σε κάθε ΚΕΠΑ αναγράφονται δίπλα στην αντίστοιχη ονομασία του) , ώστε να επιλέξουν και να δηλώσουν το σωστό ΚΕΠΑ. Η σωστή αντιστοίχιση της ηλικίας του παιδιού με την κατηγορία της δομής είναι απαραίτητη, καθώς ενδέχεται διαφορετικά να προκύψει πρόβλημα στην αίτηση ή στη δυνατότητα φιλοξενίας του παιδιού στον σταθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στην ιστοσελίδα: https://www.heraklion.gr/municipality/announcementsdopafmah/eggrafes2026-27.html

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ανδρουλάκης: Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιόφυρο