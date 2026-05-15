Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ρεθύμνου: «Όχι στην καταστροφή της παραγωγικής γης για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ»

Κραυγή Αγωνίας από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του Ρεθύμνου, οι οποίοι σε κοινή συνεδρίαση που πραγματοποίησαν στις 10/5 κάνουν λόγο για καταστροφή της παραγωγικής γης από τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ και έγκλημα κατά του ελαιώνα του ανατολικού Ρεθύμνου. Οι Συνεταιρισμοί καταγγέλλουν την παραβίαση του Άρθρου 24 του Συντάγματος περί προστασίας του περιβάλλοντος και της αρχής της αειφορίας, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα:



«Γιατί δεν επιλέγεται η διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού, όπου υπάρχουν ήδη απαλλοτριωμένες εκτάσεις και η υποδομή είναι ευθεία, και αντ' αυτού προκρίνεται η καταστροφή του τόπου μας;»

Σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, τα Διοικητικά Συμβούλια του Αγροτικού Συλλόγου Δ. Ρεθύμνης, του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Άδελε και του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πηγής, εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση στη σχεδιαζόμενη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ.

Το έγκλημα κατά του Ελαιώνα του Ανατολικού Ρεθύμνου

Η προτεινόμενη χάραξη διέρχεται μέσα από αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απειλώντας να αφανίσει τον ιστορικό ελαιώνα της περιοχής. Οι Συνεταιρισμοί καταγγέλλουν την παραβίαση του Άρθρου 24 του Συντάγματος περί προστασίας του περιβάλλοντος και της αρχής της αειφορίας, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα:



Μια ιστορία αποτυχημένων έργων

Με αφορμή τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ, οι εκπρόσωποι των αγροτών προχώρησαν σε μια δριμεία ανασκόπηση των δημόσιων έργων στον Νομό, χαρακτηρίζοντάς τα ως μνημεία προχειρότητας και σπατάλης, που παρόμοιο θα γίνει αν υλοποιηθεί η προτεινόμενη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ:



• Αεροδρόμιο Λατζιμά: Απαλλοτριώσεις εκατομμυρίων για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ.



• Λιμάνι Ρεθύμνου: Μη ασφαλές και μόνιμα προβληματικό λόγω προσάμμωσης.



• ΒΙΟΠΑ: Μια αποτυχημένη επένδυση σε ακατάλληλη τοποθεσία.



• Λιμνοδεξαμενή Αρκαδίου & Φράγμα Ποταμών: Έργα που παραμένουν ανενεργά ή ημιτελή λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και διαμαχών για τη διαχείριση των εσόδων.



• Βιολογικός Καθαρισμός: Εκατομμύρια κυβικά μέτρα καθαρού νερού απορρίπτονται στη θάλασσα αντί να αρδεύουν τις καλλιέργειες.



• Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Και ας μην μιλήσουμε για το νοσοκομείο που κρατιέται όρθιο από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό, Γιατρούς και Νοσηλευτές.

Η οικονομική υπεραξία της Γης έναντι του Τουρισμού

Οι Συνεταιρισμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το ελαιόλαδο είναι ένα 100% εγχώριο προϊόν που κρατά όλη την υπεραξία στην Ελλάδα με την εξαγωγή του χύμα ή τυποποιημένο, σε αντίθεση με το μοντέλο του «μαζικού τουρισμού» και του «all-inclusive», όπου το μεγαλύτερο μέρος των κερδών επιστρέφει στο εξωτερικό.

«Η Γη είναι το μέλλον μας»

«Ο τουρισμός μπορεί να χαθεί από μια πανδημία, έναν πόλεμο ή την κλιματική αλλαγή. Η Γη όμως είναι αυτή που θα μας δώσει τροφή», τονίζουν στην κοινή τους ανακοίνωση. Καλούν τους Βουλευτές, τους Δημάρχους και την Περιφέρεια να αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν το Ρέθυμνο μετατραπεί σε μια περιοχή παροχής υπηρεσιών χωρίς παραγωγική βάση.



Το μήνυμα είναι σαφές:



Η αγροτική γη είναι ιερή και η προστασία της είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν θα επιτρέψουμε να υποθηκευτεί το μέλλον των επόμενων γενεών. Καταλάβετε το και αλλάξτε τρόπο ζωής και σκέψης. Αν δεν θέλουμε να μας κατηγορούν οι επόμενες γενεές.



Εκ των Διοικητικών Συμβουλίων:



• Αγροτικός Σύλλογος Δ. Ρεθύμνης



• Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε



• Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πηγής

