ΠΑΡ.15 Μαΐ 2026 11:53
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Τραυματίστηκε σοβαρά 30χρονος με ηλεκτρικό πατίνι - Χαροπαλεύει ο 40χρονος
clock 09:33 | 15/05/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Νέο σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (14/5) στην περιοχή της Χερσονήσου, όταν ένας 30χρονος άνδρας τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, την ώρα που κινούνταν με το πατίνι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη βαριές κακώσεις στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Όπως ανέφερε ο Διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Την ίδια ώρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο.

Ο 40χρονος, υπήκοος Πακιστάν και εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παραμένει διασωληνωμένος, χωρίς επαφή με το περιβάλλον, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη.

ηλεκτρικο πατινι Βενιζέλειο Νοσοκομείο Τροχαίο Ατύχημα
