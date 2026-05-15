Ηράκλειο: Τραυματίστηκε σοβαρά 30χρονος με ηλεκτρικό πατίνι - Χαροπαλεύει ο 40χρονος

Νέο σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (14/5) στην περιοχή της Χερσονήσου, όταν ένας 30χρονος άνδρας τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, την ώρα που κινούνταν με το πατίνι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη βαριές κακώσεις στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Όπως ανέφερε ο Διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Την ίδια ώρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο.

Ο 40χρονος, υπήκοος Πακιστάν και εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παραμένει διασωληνωμένος, χωρίς επαφή με το περιβάλλον, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη.

