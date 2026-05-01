ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 22:54
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Survivor: Οι πρώτες λέξεις του 22χρονου Σταύρου Φλώρου στη μητέρα του μετά τον ακρωτηριασμό
φλώρος
clock 09:00 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου παραμένει ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο και ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι. Το χειρουργείο του παίκτη του Survivorδιήρκησε περίπου 7 ώρες και η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον σταθερή και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

"Μαμά, τι να στενοχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε", ήταν τα πρώτα του λόγια στη μητέρα του  μόλις σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας του.

"Δε μιλήσαμε και πάρα πολύ, δε θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα", πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης 

Παπαδόπουλος: Αυτός είναι ο λόγος που σταμάτησε το «Στη υγειά μας»ω

Γαϊτάνος για Eurovision: "Yπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, ταλαίπωρα παιδιά, μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Survivor Παίκτης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis