Survivor: Οι πρώτες λέξεις του 22χρονου Σταύρου Φλώρου στη μητέρα του μετά τον ακρωτηριασμό

Σε νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου παραμένει ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο και ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι. Το χειρουργείο του παίκτη του Survivorδιήρκησε περίπου 7 ώρες και η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον σταθερή και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

"Μαμά, τι να στενοχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε", ήταν τα πρώτα του λόγια στη μητέρα του μόλις σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας του.

"Δε μιλήσαμε και πάρα πολύ, δε θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα", πρόσθεσε.

