Γαϊτάνος για Eurovision: "Yπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, ταλαίπωρα παιδιά, μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες"

Ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και σχολιάσε τις χώρες που εμφανίστηκαν στον α' ημιτελικό της Eurovision.

«Παρακολούθησα ένα μέρος του Α' ημιτελικού και είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια, ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες, και αναίσχυντες, και πρόστυχες. Ταλαίπωρα παιδιά που βγαίνουν εκεί, ενώ δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με αναίσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης. Τόση τσιρίδα, τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά, νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαίους θα τους πουν», είπε χαρακτηριστικά.

