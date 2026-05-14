Φαράγγι Κυκλάμινου: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 47χρονης

Νέα επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Φαράγγι Κυκλάμινου, κοντά στην περιοχή του χωριού Βαντές, όταν σήμερα το μεσημέρι μία τουρίστρια έπεσε σε δύσβατο σημείο και τραυματίστηκε. Η ίδια εγκλωβίστηκε και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Άμεσα οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος μάζι με υπαλλήλους της ΕΜΟΔΕ έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησε η διαδικασία απεγκλωβισμού που διήρκεσε περίπου 2 ώρες. Η 47χρονη Γερμανίδα απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η ίδια φέρνει κάταγμα στο πόδι, ωστόσο και σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει κανέναν απολύτως κίνδυνο για τη ζωή της.

