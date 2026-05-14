Δημοτική Αγορά Χανίων: Στον «αέρα» η δημοπρασία για τα 19 κενά καταστήματα

Η δημόσια, ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των 19 κενών καταστημάτων της ανακατασκευασμένης Δημοτικής Αγοράς Χανίων βρίσκεται επίσημα «στον αέρα». Η σχετική διακήρυξη ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Τάσο Αλόγλου.

Η δημόσια, ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, για την εκμίσθωση των 19 κενών καταστημάτων (τα υπόλοιπα θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από τους καταστηματάρχες που τα λειτουργούσαν πριν τον κλείσιμο για τις εργασίες ανακατασκευής), θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, με ώρα έναρξης τις 09:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Χανίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 5 του Π.Δ. 270/1981. Η σχετική διακήρυξη έχει ήδη αναρτηθεί και η διαδικασία είναι ενεργή, εν αναμονή των ενδιαφερομένων.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: https://www.chania.gr/enimerosi/contests-proclamations/contests-proclamations-active/19-katastimata-agoras/ , ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Χανίων, στο τηλέφωνο 28213-41756 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

