ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 18:36
ΚΡΗΤΗ
Μεταναστευτικό: Αποσυμφορείται το Ηράκλειο με μεταφορά 450 ατόμων σε κλειστή δομή στην Κω
clock 16:10 | 14/05/2026
newsroom ekriti.gr

Εκατοντάδες παράνομοι μετανάστες αναχώρησαν από το Ηράκλειο με προορισμό την Κω ώστε να παραμείνουν σε μονάδα φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα υπό τη συνοδεία αστυνομικών και λιμενικών αρχών, 450 αλλοδαποί μετακινήθηκαν προς τη Ρόδο και στη συνέχεια στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» οι μετανάστες έφτασαν στη Ρόδο στις 3 το μεσημέρι με το πλοίο «Blue Star Delos» και αργότερα το απόγευμα θα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κω με το πλοίο «Blue Star Chios», προκειμένου να μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού.



Η απόφαση ελήφθη μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο στην Κρήτη, όπου έφτασαν συνολικά 580 μετανάστες, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες διαχείρισης και φιλοξενίας.

