Μαρουσάκης: Έρχεται 10ημερο βροχών

Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη, με ένα δεκαήμερο αστάθειας να φέρνει μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Νωρίτερα το πρωί ο κ. Μαρουσάκης, πραγματοποίησε ανάρτηση με συμβολικό χαρακτήρα, περιγράφοντας με ποιητικό τρόπο τη «μάχη» των εποχών και τη μεταβατική εικόνα του καιρού. Ο ίδιος αναφέρεται στην έντονη εναλλαγή συνθηκών που επικρατεί αυτή την περίοδο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Ο Χειμώνας με το Καλοκαίρι "παλεύουν" ποιος θα επικρατήσει. Ο Χειμώνας προσπαθεί να κερδίσει λίγο παραπάνω χρόνο, την ίδια ώρα το Καλοκαίρι βιάζεται να πάρει τη θέση του.

Και στη μέση η Άνοιξη που προσπαθεί να αποτρέψει μια βίαιη σύγκρουση δύο γιγάντων. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας!»

Ο καιρός σήμερα

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωση του καιρού στο OPΕΝ, σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο προς το απόγευμα και τη νύχτα θα αναπτυχθεί αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, όπου δεν αποκλείονται μπόρες και καταιγίδες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα, με μέγιστες τιμές γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και 28 με 30 στα ανατολικά και νότια.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες απογευματινές συννεφιές και δυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 27–28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά καλός καιρός, όμως στη συνέχεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές, με τον υδράργυρο γύρω στους 24 βαθμούς.

Δεκαήμερο αστάθειας και καταιγίδων

Από την Πέμπτη και για περίπου δέκα ημέρες, η χώρα θα βρεθεί υπό την επίδραση ασταθών αερίων μαζών, με τοπικά φαινόμενα κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η αστάθεια θα επηρεάζει κυρίως τα ηπειρωτικά, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενούν και θα μετατοπίζονται προς θαλάσσιες περιοχές.

Την Πέμπτη ο άστατος καιρός θα επηρεάσει κυρίως την κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου, πριν υποχωρήσουν τη νύχτα.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, τα φαινόμενα μπορεί να έχουν έντονο χαρακτήρα με πιθανές χαλαζοπτώσεις ή ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα, χωρίς όμως να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Η τάση για το επόμενο διάστημα δείχνει θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου, με τον καιρό να διατηρεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ημερήσιας αστάθειας κυρίως στα ηπειρωτικά.

