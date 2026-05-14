Ηράκλειο: «Βροχή» τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου σε καταστήματα εστίασης

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου, σε καταστήματα εστίασης στο πλαίσιο ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο. Ειδικότερα οι έλεγχοι γίνονται από μικτό κλιμάκιο που αποτελείται από εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Αστυνομίας και της Τουριστικής Αστυνομίας που σαρώνουν οριζόντια όλα τα καταστήματα εστίασης για να διαπιστώσουν ποιοι είναι οι παραβάτες του αντικαπνιστικού νόμου χρεώνοντας τα τσουχτερά πρόστιμα που ο νόμος προβλέπει.

Οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν σαν αποτέλεσμα να χρεωθούν πρόστιμα πολλές επιχειρήσεις αλλά και πελάτες που εντοπίζονται να καπνίζουν μέσα σε κλειστούς χώρους. Ειδικότερα στον πελάτη ενός εστιατορίου ή μιας καφετέριας που εντοπίζεται να καπνίζει μέσα στο χώρο του καταστήματος το πρόστιμο είναι 100 ευρώ ενώ για την



επιχείρηση χρεώνεται πρόστιμο ανάλογα με την περίπτωση από 500-1.000 ευρώ.

Επίσης αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν έχουν μεριμνήσει να προμηθευτούν το ειδικό βιβλίο καπνιζόντων και όσοι εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται χρεώνονται πρόστιμο 500 ευρώ. Το βιβλίο καπνιζόντων πρέπει να είναι θεωρημένο από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των ελέγχων.

Εάν ένας ιδιοκτήτης καταστήματος δεν τηρεί βιβλίο καπνίσματος χρεώνεται αρχικά πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ εάν αυτή η παράβαση επαναληφθεί, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 1000 ευρώ.

Στην περίπτωση που εντοπιστεί για τρίτη φορά χωρίς το βιβλίο καπνίσματος χρεώνεται 4.000 ευρώ και του αφαιρείται η άδεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι θαμώνες των καταστημάτων που κάθονται σε υπαίθριους χώρους, επιτρέπεται να καπνίζουν μόνο εάν τα προστατευτικά καλύμματα που έχουν τοποθετηθεί για να προστατεύεται ο κόσμος από τις καιρικές συνθήκες είναι μεταφερόμενες κατασκευές και όχι μόνιμες και εάν στο χώρο που καλύπτουν υπάρχουν δύο ανοίγματα.

Αυτό το οποίο επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της εστίασης είναι ότι κανείς δεν πρέπει να χαλαρώνει, ούτε να ή να εφησυχάζει, διότι οι έλεγχοι είναι οριζόντιοι και θα πρέπει να μεριμνούν και για τα καταστήματα και για τους πελάτες να μην παραβαίνουν το νόμο.

