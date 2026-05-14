Θρίλερ στην Παντάνασσα: Εικόνες σοκ από τα τραύματα της 28χρονης (βίντεο)

Βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση της υγείας της της 28χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, με τις εικόνες των τραυμάτων της να προκαλούν έντονη ανησυχία και να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που ερευνούν την υπόθεση στην Παντάνασσα. Η γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη, με τον 30χρονο σύζυγό της να έχει ήδη κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν ένα σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του τραυματισμού, ανάμεσά τους και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε εικόνες που φέρονται να δείχνουν την κατάσταση ενός οχήματος πριν και μετά το περιστατικό, καθώς και σε ισχυρισμούς για πιθανή εμπλοκή του σε τροχαίο που δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα στην πορεία της έρευνας.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι το περιστατικό οφείλεται σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης της οικογένειας. Όπως ισχυρίζεται, μετά από έντονη λογομαχία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε προστατευτική μπάρα στον ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ο προφυλακτήρας, τον οποίο –όπως λέει– τοποθέτησε στο πίσω μέρος της κλούβας.

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει ο ίδιος, η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει και η 28χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενη σοβαρά. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι σταμάτησε αμέσως και κάλεσε ο ίδιος το ΕΚΑΒ, εκφράζοντας την αγωνία του για την κατάσταση της συζύγου του.

Μετά την απολογία του, ο 30χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια» – Σοκάρουν οι καταθέσεις