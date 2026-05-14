Ο Τραμπ θα έχει κρίσιμες συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αφίχθη στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, όπου θα έχει διήμερο κύκλο συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Με την άφιξη της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού προέδρου στο κτίριο, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, ενώ στα σκαλιά τον υποδέχθηκε η αμερικανική αποστολή. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αλλά και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο Έλον Μασκ.

Κατά την τελετή επίσημης υποδοχής, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε αρχικά τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια της Κίνας.

Οι δύο ηγέτες διέσχισαν το κόκκινο χαλί, περνώντας μπροστά από παρατεταγμένα στρατιωτικά αγήματα, με τη συνοδεία τελετουργικής μουσικής.

Κατά μήκος της διαδρομής είχαν παραταχθεί παιδιά που κρατούσαν σημαίες των δύο χωρών και ανθοδέσμες, χειροκροτώντας και επευφημώντας τους δύο προέδρους.

Ο Τραμπ προχώρησε σε χειραψίες με μέλη τόσο της αμερικανικής όσο και της κινεζικής αποστολής που βρίσκονταν στον χώρο της υποδοχής.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Σι Τζινπίνγκ σημείωσε ότι το διεθνές περιβάλλον αλλάζει ραγδαία, με εντεινόμενη αστάθεια και αβεβαιότητα.

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή, μετασχηματισμοί που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται παγκοσμίως και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι έθεσε στο επίκεντρο το ερώτημα κατά πόσο οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν την «παγίδα του Θουκυδίδη», μια θεωρία που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη.

«Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων;», ανέφερε.

Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη κοινής στάσης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να οικοδομήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις;», σημείωσε.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τα παραπάνω ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τη διεθνή ισορροπία και τις μελλοντικές γενιές, επισημαίνοντας ότι αποτελούν «τα ερωτήματα της εποχής».

Ο Σι κάλεσε τις δύο πλευρές να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης.

«Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, να πετυχαίνουμε ο ένας για τον άλλον, να ευημερούμε μαζί και να διαμορφώσουμε έναν σωστό τρόπο συνύπαρξης των μεγάλων δυνάμεων στη νέα εποχή», δήλωσε.

Τραμπ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Σι και την Κίνα»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με θερμά λόγια για τον Κινέζο πρόεδρο και τις διμερείς σχέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνεργασία τους «πολύ καλή» και εξέφρασε «μεγάλο σεβασμό» προς τον Σι και την Κίνα, τον οποίο αποκάλεσε «μεγάλο ηγέτη».

Παράλληλα ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στο εμπόριο και στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.

«Είναι τιμή να βρισκόμαστε εδώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησης.

Μετά τις εναρκτήριες τοποθετήσεις, οι δύο ηγέτες πέρασαν σε κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μία ώρα.

Η επίσκεψη εγκαινιάζει επίσημες υψηλού επιπέδου επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν τεταμένες, με βασικά ζητήματα το εμπόριο, την τεχνολογία και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου βρίσκονται επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει ευρύτερη πρόσβαση της αμερικανικής βιομηχανίας στην κινεζική αγορά.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται το εμπόριο, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν την παράταση της ετήσιας δασμολογικής εκεχειρίας που είχαν συμφωνήσει τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς και την προοπτική ενίσχυσης των εμπορικών ροών.

Από την πλευρά των ΗΠΑ αναμένεται πίεση για αύξηση των κινεζικών εισαγωγών σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, ενώ το Πεκίνο επιδιώκει την αποδυνάμωση των αμερικανικών ερευνών για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κινεζικών εταιρειών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέους δασμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση