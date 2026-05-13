Ryanair: Η αύξηση 66% στα τέλη, οδήγησε στο κλείσιμο βάσης στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση – απάντηση στη Fraport εξέδωσε η Ryanair για το θέμα της αποχώρησης της low cost αεροπορικής εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα η Ryanair αναφέρει: «Η δήλωση της Fraport Greece στις 8 Μαΐου υπογραμμίζει πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκεται ο γερμανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων. Η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, όπου σταθμεύουν τρία αεροσκάφη, για τον χειμώνα του 2026 οφείλεται εξ ολοκλήρου στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα τέλη κατά ένα υπερβολικό ποσοστό +66% μετά την πανδημία.

»Πιο πρόσφατα, αντί να μετακυλήσει σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες τη λογική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίου κατά 75% προκειμένου να τονώσει τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Fraport καρπώθηκε αυτή τη φορολογική μείωση για να γεμίσει ακόμη περισσότερο τις τσέπες του γερμανικού μετόχου της.

»Η Fraport Greece έχει καταστήσει τον ελληνικό αεροπορικό τομέα απελπιστικά μη ανταγωνιστικό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, περιφερειακές περιοχές της Ιταλίας, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα αεροδρομικά τέλη και καταργούν φόρους για να στηρίξουν την αύξηση της κίνησης, του τουρισμού και των θέσεων εργασίας.

»Η Ryanair επιθυμεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα – όπως και σε άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες της Ευρώπης – αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η Fraport Greece παγώσει τα αεροδρομικά τέλη και μετακυλήσει τη μείωση κατά 75% του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίου σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες, προκειμένου να τονώσει την αύξηση της χωρητικότητας και τις επενδύσεις, αντί να γεμίζει τις τσέπες του γερμανικού μετόχου της. Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διαλύσει το μονοπώλιο της Fraport Greece, κάτι που θα φέρει τον τόσο αναγκαίο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά αερομεταφορών.»

