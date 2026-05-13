«Υπερηχητικός» Ολυμπιακός, 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου και 1-0

Ο Ολυμπιακός δεν... κρατιόταν, έχοντας δώσει τον τελευταίο αγώνα του πριν από 8 ημέρες και ξέσπασε πάνω στον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ, στο Game 1 της προημιτελικής φάσης των πλέι οφ στην Greek Basketball League. Στον προτελευταίο αγώνα τους, πριν από τον ημιτελικό της Euroleague με τη Φενερμπαχτσέ (22/5) στο T-Center της Αθήνας, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν επίδειξη δύναμης και έφτασαν στο 1-0 με το επιβλητικό 117-76. Ήδη από το 70-35 του ημιχρόνου... οι Ροδίτες είχαν πετάξει... λευκή πετσέτα, μια διαφορά που «έχτισε» η ομάδα του Πειραιά, χωρίς ν' αγωνίζονται οι Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής δεν είχαν οι Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» που παραμένουν αήττητοι στη φετινή GBL ήταν εντυπωσιακοί από το πρώτο μέρος όπου και σημείωσαν 70 πόντους, που αποτελεί ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα μισάωρο στην post season του πρωταθλήματος. Παράλληλα ισοφάρισαν και τη δική τους καλύτερη επίδοση, συνολικά.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (1), Ουόρντ 3 (1), Ντόρσεϊ 16 (3), Πίτερς 12 (2), ΜιλουτίνοΦ 20, Νιλικίνα 8 (2), Λαρεντζάκης 17 (3), Μόρις 9 (1), Παπανικολάου 9 (1), Νετζήπογλου 4, Τζόουνς 9

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 6 (2), Κένεντι 24 (4), Νίκολς 2, Γκαλβανίνι 7 (1), Άκιν 2, Γκούντγουιν 10, Καράμπελας, Κολοβέρος 10, Πετρόπουλος 6 (2), Καλαϊτζάκης 3 (1), Κουρουπάκης 6