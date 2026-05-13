Ηλίας Κασιδιάρης: Επιστρέφει στην πολιτική σκηνή της χώρας - Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης, σκοπεύει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, με έναν «νέο κομματικό σχηματισμό», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λέγοντας ότι δεν θα πολιτευτεί ως επικεφαλής ή πρόεδρος ή γενικός γραμματέας ή ιδρυτής κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως οι καταδικασμένοι για εγκληματική οργάνωση χάνουν το δικαίωμα του πολιτεύεσθαι, αλλά ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει προσβάλει την καταδίκη του στον Άρειο Πάγο.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρεται: «Σας ενημερώνω ότι στις 06/05/26 ανακοίνωσα δημοσίως τη βούλησή μου να επανέλθω στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας αμέσως μετά την αποφυλάκισή μου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 συμπληρώνω τα 5/5 της δευτεροβάθμιας ποινής που μου επεβλήθη και αποφυλακίζομαι οριστικά. Το ποινικό μου μητρώο παραμένει λευκό καθότι εκκρεμεί η αναίρεσή μου ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ως εκ τούτου διατηρώ ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ακόμη και ως κρατούμενος των φυλακών συμμετείχα κανονικά στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 και εξελέγην ως επικεφαλής παράταξης στο Δήμο Αθηναίων με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Επειδή οι ψηφισθείσες φωτογραφικές τροπολογίες της περιόδου 2023 θέτουν κωλύματα σε κομματικούς σχηματισμούς, δηλώνω πως δεν σκοπεύω να πολιτευτώ ως επικεφαλής ή πρόεδρος ή γενικός γραμματέας ή ιδρυτής κόμματος, κοκ. Εν τούτοις, θα δώσω δυναμικό παρών στις πολιτικές εξελίξεις συμμετέχοντας ενεργά σε έναν νέο κομματικό σχηματισμό και θα επανέλθω στην πρώτη γραμμή των πολιτικών εξελίξεων με βάση τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου».

