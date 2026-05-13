Καγιά: «Λείπω τρία χρόνια από την τηλεόραση. Έχω μάθει στη ζωή μου ποτέ να μην λέω ποτέ»

Η Βίκυ Καγιά μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της αποχή.

«Είμαι πάρα πολύ απασχολημένη, αλλά με διαφορετικό τρόπο γιατί μεγαλώνοντας τα παιδιά, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις, αλλά το χαίρομαι πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά στα παιδιά σου γιατί μεγαλώνοντας έχουν την ανάγκη σου και συναισθηματικά αλλά και γενικά. Παράλληλα έχω και τις εταιρείες μου οπότε δεν μένει ελεύθερος χρόνος»

«Είναι μεγάλη επιτυχία να καταφέρεις να γίνεις μαμά και να κρατήσεις αυτό το χαοτικό πράγμα που συμβαίνει μέσα στο μυαλό σου περνώντας τα χρόνια. Είναι μια δύσκολη εμπειρία γιατί όταν γίνεται μαμά δεν σου λέει κανείς τι γίνεται στο μέλλον»

«Λείπω τρία χρόνια από την τηλεόραση. Έχω μάθει στη ζωή μου ποτέ να μην λέω ποτέ. Αυτή τη στιγμή κάνω ακριβώς αυτό που θέλω και μου αρέσει. Έχω δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις αλλά δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε γι’ αυτό γιατί είναι προτάσεις που τελικά δεν ευδοκίμησαν»

