Ετεοκλής Παύλου: «Ξέρετε τι μου είπαν όταν έχασα το πόδι μου;»

Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του πρώην παίκτη του «Survivor», ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι, ο Ετεοκλής Παύλου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά στη δική του ζωή στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

«Η οικογένεια και αυτό το παλικάρι έχουν πει κάποια πράγματα πολύ σημαντικά που αποδεικνύουν κάτι το οποίο είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή για αυτό τον αγώνα που έχουν να δώσουνε. Άκουσα να λέει πριν η μητέρα ότι θα το αντιμετωπίσουν όλη η οικογένεια μαζί. Άκουσα νωρίτερα να λένε, σε μια συνομιλία που είχε η μητέρα με τον γιο της, να λέει ότι της απάντησε και της είπε ότι: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε»

«Εγώ θέλω να πω ότι αυτό είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Το μεγαλύτερο κομμάτι της αποκατάστασης το έχουν ήδη κατακτήσει αυτοί οι άνθρωποι. Και το λέω και ανατριχιάζω, γιατί πραγματικά ήταν αυτό που με έκανε και εμένα να πατήσω στα πόδια μου».

«Είναι μια ευλογία το να μπορείς να νιώσεις το πώς είναι να φεύγεις απ’ τη ζωή… . Και ταυτόχρονα να μπορείς να είσαι σε αυτή τη ζωή, έχοντας όμως στο μυαλό σου και στην καρδιά σου το πώς είναι να φλερτάρεις με τον θάνατο. Το πώς θα το διαχειριστείς το μετά όμως, έχει να κάνει με πολλά. Ξέρετε τι μου είπαν όταν έχασα το πόδι μου; Θυμάμαι σαν τώρα, είχε έρθει ένα team γιατρών, γιατί έτσι σου ανακοινώνεται κιόλας. Εγώ δεν το ήξερα και μου το ανακοίνωσαν, ενώ ήταν δίπλα μου οι δικοί μου άνθρωποι. Μου είπαν: “Ετεοκλή, να ξέρεις ότι έχεις ζήσει, αλλά έχεις χάσει το πόδι σου, να το γνωρίζεις”. Στην προσπάθεια των γιατρών να μου το απαλύνουν λίγο όλο αυτό, μου είπαν κάτι για να νιώσω καλύτερα. Η απάντησή μου ήταν “αν δεν είναι κάτι, χάσε κι εσύ το πόδι σου”. Ζήτησαν την άδεια της μητέρας μου για να μου κόψουν το πόδι. Αυτό δεν είναι εύκολο για μια μητέρα»

