«Σιωπηλός δολοφόνος» η υπέρταση – Πρόγραμμα δωρεάν μετρήσεων σε όλη τη χώρα το 2026

Η υπέρταση παραμένει μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία, με εκατομμύρια πολίτες να αγνοούν ότι πάσχουν ή να μην έχουν επαρκή ρύθμιση της αρτηριακής τους πίεσης.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι ένας στους τρεις ενήλικες έχει υπέρταση, συχνά χωρίς να το γνωρίζει.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την υπέρταση «σιωπηλό δολοφόνο», καθώς δεν προκαλεί συνήθως συμπτώματα έως ότου εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές. Σύμφωνα με πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2025, η υπέρταση παραμένει ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας και ευθύνεται για περισσότερους θανάτους από κάθε άλλον παράγοντα κινδύνου.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, υλοποιείται και το 2026 στη χώρα μας το πρόγραμμα ΜΜΜ (Μάιος Μήνας Μέτρησης – May Measurement Month), η μεγαλύτερη διεθνής δράση ευαισθητοποίησης και καταγραφής της αρτηριακής πίεσης σε σχεδόν 100 χώρες.

Με σύνθημα «Μέτρα την πίεσή σου σήμερα – είναι απλό και μπορεί να σώσει τη ζωή σου», το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της καλύτερης ρύθμισης της πίεσης στον πληθυσμό. Οι δράσεις κορυφώνονται τον Μάιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης (17 Μαΐου), και περιλαμβάνουν δωρεάν μετρήσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Η υπέρταση: μια «σιωπηλή» αλλά επικίνδυνη νόσος

Η υπέρταση ευθύνεται για:

• 16% όλων των θανάτων

• 53% των καρδιαγγειακών θανάτων

• 58% των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο

• 31% των θανάτων από νεφρική ανεπάρκεια

Παράλληλα, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και άνοιας, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητά της ως χρόνιο νόσημα.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

• Περίπου 3 εκατομμύρια άτομα στη χώρα έχουν υπέρταση

• Ένας στους τρεις υπερτασικούς παραμένει αδιάγνωστος

• Μόνο ένας στους τρεις έχει ικανοποιητική ρύθμιση της πίεσης μέσω θεραπείας

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η υπέρταση στη χώρα μας είναι σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη ή ανεπαρκώς ελεγχόμενη, δημιουργώντας ένα σοβαρό κενό στη δημόσια υγεία.

Δωρεάν μετρήσεις σε όλη τη χώρα

Το πρόγραμμα «Μάιος Μήνας Μέτρησης» 2026 περιλαμβάνει μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σε περισσότερα από 10.000 άτομα σε 24 πόλεις και πάνω από 40 σημεία μέτρησης σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Άργος, Ασπρόπυργος, Βέροια, Διδυμότειχο, Δράμα, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Λάρισα, Μαγούλα, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Μεγαλόπολη, Μολάοι, Νάουσα, Νεάπολη Λακωνίας, Πάτρα, Πτολεμαΐδα, Τρίπολη, Χανιά).

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους με πιστοποιημένα πιεσόμετρα. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα για τα αποτελέσματα και, όπου χρειάζεται, λαμβάνουν οδηγίες για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η αύξηση του ποσοστού των πολιτών που γνωρίζουν την τιμή της πίεσής τους.

Οι επιστήμονες υγείας απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους ενήλικες: «Μετρήστε την αρτηριακή σας πίεση, ακόμη κι αν αισθάνεστε υγιείς».

Ποιοι πρέπει να ελέγχουν συχνότερα την πίεση

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους:

• δεν έχουν ελέγξει πρόσφατα την πίεσή τους

• έχουν αυξημένο σωματικό βάρος

• διαθέτουν οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης

Το πρόγραμμα MMM διεθνώς και στην Ελλάδα

Το May Measurement Month ξεκίνησε το 2017 από τη Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης και αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα σε σχεδόν 100 χώρες.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 2019 έως το 2025 σε περισσότερα από 20 αστικά κέντρα, μετρώντας περίπου 35.000 πολίτες. Συντονιστής του προγράμματος είναι ο καθηγητής Παθολογίας και Υπέρτασης Γεώργιος Στεργίου, στο Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7 της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» στην Αθήνα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης.

Το ΜΜΜ στην Ελλάδα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, με πρόεδρο τον καθηγητή Καρδιολογίας Κωνσταντίνο Τσιούφη, διευθυντή της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Στην υλοποίηση του προγράμματος ΜΜΜ 2026 συμμετέχουν μέλη Ιατρικών Σχολών, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και φοιτητές Ιατρικής – προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες.

