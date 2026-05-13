Κρήτη 2030: Στρατηγικός σχεδιασμός για υποδομές, τουρισμό και ενέργεια στο 3ο ET-Forum

Την ανάγκη η Κρήτη να περάσει σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, με αιχμή τις υποδομές, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, ανέδειξαν οι παρεμβάσεις δημάρχων και αυτοδιοικητικών στελεχών στο συνέδριο του «Ελεύθερου Τύπου» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.

Κοινό παρονομαστή των τοποθετήσεων αποτέλεσε η ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα της Κρήτης, σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί καλείται να διαχειριστεί αυξημένες αναπτυξιακές πιέσεις, αλλά και μεγάλες επενδύσεις και έργα υποδομών.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι η τρέχουσα δεκαετία είναι καθοριστική για το νησί, σημειώνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα σε όλη την Κρήτη, με επίκεντρο τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο Καστελίου, τις ενεργειακές διασυνδέσεις και μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα.

Όπως ανέφερε, μόνο από τις δύο μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις η Κρήτη έχει ήδη εξοικονομήσει περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ τόνισε ότι πρωτογενής τομέας και τουρισμός «πρέπει να πάνε χέρι - χέρι». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δρομολόγηση νέων μουσείων σε Ρέθυμνο και Αρχάνες, σημειώνοντας ότι η Κρήτη διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει ένα πιο βιώσιμο και εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στάθηκε κυρίως στις σοβαρές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι η πόλη καλείται να καλύψει «χαμένο έδαφος» δεκαετιών.

Όπως ανέφερε, ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού, οδικών υποδομών, ύδρευσης και ενέργειας παραμένουν ανοιχτά, ενώ τόνισε ότι, χωρίς την επίλυσή τους, δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επόμενη ημέρα της έκτασης του υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου, σημειώνοντας ότι ο δήμος πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της ανάπλασης.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι ο ΒΟΑΚ δεν θα πρέπει να λειτουργήσει διαχωριστικά για την πόλη, αλλά να ενισχύσει την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα του αστικού ιστού, ενώ έκανε λόγο και για την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής κατοικίας.

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης επικεντρώθηκε στις πιέσεις που δέχονται οι δήμοι από τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και πόρους για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.

Όπως ανέφερε, τα Χανιά βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές προκλήσεις που αφορούν την υπερφόρτωση των υποδομών, τη διαχείριση απορριμμάτων, το κυκλοφοριακό και την πίεση στο σύστημα υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βραχυχρόνια μίσθωση και στο τέλος ανθεκτικότητας και διανυκτέρευσης, σημειώνοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση των πόρων που παράγονται από τον τουρισμό.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για το μοντέλο του all inclusive, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα τουριστικού προϊόντος και περιορισμένη διάχυση των εσόδων στις τοπικές κοινωνίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιάννης Μαρινάκης, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, τη λειψυδρία και την ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών υποδομών.

Όπως ανέφερε, η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, καθώς μεγάλα έργα, όπως το νέο αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ, δημιουργούν νέες αναπτυξιακές συνθήκες που απαιτούν σοβαρό σχεδιασμό και προετοιμασία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ακούστηκε επαρκώς σε κρίσιμα έργα υποδομών, ενώ προειδοποίησε ότι η λειψυδρία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με «πρόχειρες λύσεις», αλλά απαιτεί ολοκληρωμένες μελέτες και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Τόνισε ακόμη ότι η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως επιχειρηματικό προϊόν, αλλά ως ένας τόπος που ανήκει στις τοπικές κοινωνίες και χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και την προστασία των πόρων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης έκανε λόγο για διαχρονικές παθογένειες στην τοπική αυτοδιοίκηση και για ανάγκη ουσιαστικής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων.

Όπως σημείωσε, τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις αποτελούν ταυτόχρονα ευκαιρία, αλλά και πρόκληση για την Κρήτη, επισημαίνοντας ότι χωρίς σωστό σχεδιασμό υπάρχει κίνδυνος να ενταθούν προβλήματα όπως η εποχικότητα και οι ανισότητες στην ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στη χάραξη πολιτικής και στη διαχείριση των τοπικών αναπτυξιακών ζητημάτων, προκειμένου η ανάπτυξη να αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια.

