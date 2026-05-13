Στο Λασίθι το φετινό Κύπελλο "Μάχης της Κρήτης" στις 23-24 Μαϊου

Το 39ο Παγκρήτιο Κύπελλο με τη συμμετοχή των Μικτών Ομάδων των Ενώσεων του νησιού, προς τιμήν των Ηρώων της “Μάχης της Κρήτης” διοργανώνει φέτος η ΕΠΣ Λασιθίου το σαββατοκύριακο 23-24 Μαϊου.

Το Σάββατο 23 Μαϊου θα γίνουν οι προκριματικοί αγώνες στα γήπεδα Κριτσάς και Σισίου ενώ ο μικρός και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν την Κυριακή 24 Μαϊου στο δημοτικό Στάδιο Νεάπολης “Περικλής Μελιδονιώτης”.

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν οι Μικτές Κ16 των Ενώσεων, με παίκτες γεννηθέντες το 2010 και νεότερους.



Σύμφωνα με την προκήρυξη, “επιτρέπεται η συμμετοχή σε ποδοσφαιριστές πού ανήκουν σε ομάδες (Κ16 και Κ14) των Π.Α.Ε. FOOTBALL LEAGUE και SUPER LEAGUE και πού έχουν αγωνισθεί στα πρωταθλήματα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων (Κ16 και Κ14), μέχρι 5 (πέντε) στην 20άδα και να αγωνίζονται στην 11άδα μέχρι 3 (τρείς) με δικαίωμα αλλαγής”.

Το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαϊου, η Ε.Π.Σ. Λασιθίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στην ταβέρνα «Καλύβα» στις Λίμνες Λασιθίου

Μετά την κλήρωση πού έγινε παρουσία των αντιπροσώπων των Ενώσεων σε διαδικτιακή σύσκεψη, ορίστηκαν οι αγώνες ως ακολούθως:

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ — ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2026

Α’ ΑΓΩΝΑΣ - ΩΡΑ 16.30



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΙΤΣΑΣ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ»



Ε.Π.Σ ΛΑΣΙΘΙΟΥ — Ε.Π.Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Β’ ΑΓΩΝΑΣ - ΩΡΑ 16.30



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΣΣΙΟΥ



Ε.Π.Σ ΧΑΝΙΩΝ — Ε.Π.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ—ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ»

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ - ΩΡΑ 10.00

Στον Μικρό Τελικό θα αγωνισθούν οι ηττηθείσες ομάδες των Α' και Β' προκριματικών αγώνων του Σαββάτου 23-05-2026.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ - ΩΡΑ 12.30

Στον Τελικό θα αγωνισθούν οι νικήτριες ομάδες των Α' και Β; προκριματικών αγώνων του Σαββάτου 23-05-2026.