ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο Γεωργιάδης

«Εκτός από εκπρόσωπος της ”Ομάδας Αλήθειας”, ο κ. Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κ. Γεωργιάδης. Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του για τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Αναφέρει ειδικότερα ότι σήμερα «προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράλειψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

«Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε. Θα απολογηθείτε για τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανα αναφορά στην υπόθεση του «πόθεν έσχες» του κ. Ανδρουλάκη, σημειώνοντας αρχικά ότι ήταν «ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος». Στη συνέχεια, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «είναι άλλο να ξεχνάς τα ακουστικά σου και άλλο να ξεχνάς να δηλώσεις ένα εκατομμύριο ευρώ» και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι θα είχε αντιδράσει πολύ πιο επιθετικά εάν αντίστοιχη υπόθεση αφορούσε κυβερνητικό στέλεχος της ΝΔ.

