Κρήτη - ελαιοκομικό μητρώο: Πλήρες αδιέξοδο και αγωνία ...

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό συνεχίζει να προκαλεί στην Κρήτη η εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου, με τη συζήτηση να φουντώνει εκ νέου γύρω από την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου 2026 για τη δήλωση συγκομιδής και την ετοιμότητα των παραγωγών.

Στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, έκανε λόγο για ένα πλαίσιο που – όπως υποστήριξε – οδηγεί σε αδιέξοδο, τονίζοντας πως με τα σημερινά δεδομένα είναι πρακτικά αδύνατον οι παραγωγοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις απαιτήσεις του νέου συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και σε πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Ένωση Μεσσηνίας, η οποία έχει δηλώσει ότι θα συγκεντρώσει τους φακέλους των παραγωγών και θα τους προωθήσει στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής και ελέγχου. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, αντίστοιχη πρωτοβουλία είχε συζητηθεί και στο Ηράκλειο ήδη από προηγούμενους μήνες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα.

Ο Σταύρος Γαβαλάς υπογράμμισε ότι ακόμη και αν προχωρήσουν τέτοιου τύπου λύσεις, το πρόβλημα παραμένει, καθώς – όπως ανέφερε – οι υπηρεσίες της ΔΑΟΚ με περιορισμένο προσωπικό δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο των φακέλων που πρέπει να ελεγχθούν και να διεκπεραιωθούν.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον σχεδιασμό της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για επανάληψη προβλημάτων που είχαν εμφανιστεί και στους δασικούς χάρτες, με χιλιάδες ενστάσεις και καθυστερήσεις που «μπλόκαραν» το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα . Όπως σημείωσε, υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί ακόμη και η ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων, ενώ εκτίμησε ότι με τα σημερινά δεδομένα το ελαιοκομικό μητρώο δύσκολα θα είναι πλήρως λειτουργικό πριν από το 2030.

