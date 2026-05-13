Milliyet: Με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας θα συνεχιστεί ο όρος των 6 μιλίων στο Αιγαίο

"Με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας θα συνεχιστεί ο όρος των 6 μιλίων στο Αιγαίο» γράφει σήμερα η τουρκική εφημερίδα Milliyet. Η Τουρκία ενισχύει τη θέση της με αυτό τον νόμο, σημειώνει η εφημερίδα και προσθέτει ότι «η Τουρκία θα μπορεί να κηρύξει περιοχές ειδικού καθεστώτος σε περιοχές εκτός ΑΟΖ», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Ανακριβείς αναφορές στον ελληνικό Τύπο»

Αξιόπιστες τουρκικές πηγές ανέφεραν στον ΣΚΑΪ: «Έχουν υπάρξει σημαντικές εικασίες, παραπληροφόρηση και υπερβολές σε τμήματα του ελληνικού τύπου σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.



»Πολλές από αυτές τις αναφορές είναι ανακριβείς και παραπλανητικές. Το εν λόγω σχέδιο είναι ουσιαστικά ένας νόμος-πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση βασικών όρων και αρχών του διεθνούς ναυτικού δικαίου στην εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας. Αυτό στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός μακροχρόνιου νομοθετικού κενού, καθώς το ισχύον νομικό πλαίσιο της Τουρκίας σε αυτόν τον τομέα παραμένει κατακερματισμένο και στερείται ολοκληρωμένης δομής.

» Επιπλέον, η Τουρκία δεν μπορεί να ενσωματώσει την UNCLOS μέσω της ένταξής της στην εθνική της νομοθεσία, καθώς αποφάσισε να μην γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης. Το σχέδιο νόμου-πλαίσιο ορίζει, επομένως, τις διάφορες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και διευκρινίζει τις ευθύνες των αρμόδιων τουρκικών αρχών.

» Σε αντίθεση με τις εικασίες, το σχέδιο νόμου δεν περιέχει χάρτες ή γεωγραφικές συντεταγμένες. Δεν οριοθετεί θαλάσσια όρια ούτε επεκτείνει τα υπάρχοντα και δεν θεσπίζει ούτε δηλώνει νέες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας».

Τούρκοι αξιωματούχοι: «Με το νομοσχέδιο φροντίζουμε τη Γαλάζια Πατρίδα, θα επιταχυνθούν οι δραστηριότητες»

Μουσταφά Μπάσκαρα, διευθυντής Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (DEHUKAM): Με τη συμβολή του Εθνικό Κέντρο Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (DEHUKAM) θα επιταχυνθούν οι δραστηριότητες της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα και οτιδήποτε αφορά τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία πως θα φροντίζουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Από εδώ και πέρα ευχόμαστε το Κοινοβούλιό μας να εγκρίνει όσα έχουν σχεδιαστεί και η βούληση του λαού να γίνει πραγματικότητα.

Το DEHUKAM είναι το κέντρο που κατάρτισε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας.

«Αυτός ο νόμος ενισχύει το casus belli στο Αιγαίο»

Τούρκοι αξιωματούχοι καλούν την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά ύδατα πέραν των 6 μιλίων - «Η στάση της Τουρκίας σταματά την Ελλάδα - Τώρα ενισχύονται οι θέσεις της Τουρκίας».

Γιουτζέλ Ατζέρ, μέλος ΔΣ DEHUKAM: «Αυτός ο νόμος σχεδιάστηκε σύμφωνα με την άποψη πως πρέπει να ενισχυθούν οι θέσεις, οι απόψεις της Τουρκίας στις θαλάσσιες περιοχές της. H Τoυρκία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα αποδεχθεί χωρικά ύδατα πέραν των 6 μιλίων στο Αιγαίο, είναι σε ισχύ η εξουσιοδότηση που έχει δώσει το 1995 το κοινοβούλιο στην κυβέρνηση για να εμποδιστούν οι προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων και αυτός ο νόμος είναι κάτι που υποστηρίζει αυτήν τη θέση της Τουρκίας κι έτσι θα συνεχίσει να είναι. Από νομικής άποψης, θα ενισχύσει περισσότερο τις θέσεις μας.

Δεν πρέπει να γίνει αυτό (σ.σ. η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας). Η Ελλάδα γνωρίζει τη θέση της Τουρκίας. Στο Ιόνιο Πέλαγος επέκτειναν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 μίλια, στο Αιγαίο δεν το προχώρησαν αυτό κυρίως λόγω της στάσης της Τουρκίας. Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό, για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων. Πιστεύω πως μετά απο το βήμα αυτό, η Ελλάδα δεν θα διατηρήσει διαφορετική στάση απέναντι στην Τουρκία».

Επιβεβαίωση από στέλεχος της προεδρίας: Είναι ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας

«Ας είναι ευοίωνος ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας - Η Τουρκία έχει δικαιώματα από το διεθνές δίκαιο»



Tσαγρί Ερχάν, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκικής Προεδρίας: «Άλλες χώρες μπορεί να νομίζουν ότι μόνο αυτές υπάρχουν στον κόσμο και πως η Τουρκία κάνει κάποια πράγματα λαμβάνοντάς τες υπόψη. Πρόκειται για κάτι που δεν ελήφθη ιδιαίτερα υπόψη κατά την προετοιμασία αυτού του Νόμου. Η Τουρκία έχει ήδη δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει. Είθε ο νόμος για τη 'Γαλάζια Πατρίδα' να είναι ευοίωνος για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό»

πηγή: skai.gr

