Ηράκλειο: Μπλόκο στο λαθρεμπόριο με GPS και δορυφορική παρακολούθηση φορτηγών

Το Ηράκλειο συγκαταλέγεται στα κομβικά σημεία όπου θα εγκατασταθεί το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου σε όλη τη χώρα.

Με δίκτυο δορυφορικού εντοπισμού GPS και σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής επιτήρησης ενισχύει η ΑΑΔΕ τους ελέγχους σε φορτία και επαγγελματικά οχήματα, επιχειρώντας να «θωρακίσει» τα δημόσια έσοδα από παράνομες διακινήσεις.

Με απόφαση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, τοποθετείται νέο ενιαίο σύστημα παρακολούθησης σε 24 τελωνειακές δομές και σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, καλύπτοντας χερσαία σύνορα, μεγάλα λιμάνια αλλά και νησιωτικές πύλες, μεταξύ των οποίων και το λιμάνι του Ηρακλείου.

Το σύστημα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή εμπορευμάτων, από καύσιμα και καπνικά προϊόντα έως ποτά και λοιπά φορτία υψηλού ελέγχου, μέσα από GPS, κάμερες πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες και ζυγιστικούς μηχανισμούς.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα σε ενιαίο «ψηφιακό παρατηρητήριο», επιτρέποντας στις τελωνειακές αρχές να εντοπίζουν άμεσα αποκλίσεις από τις δηλωμένες διαδρομές και να παρεμβαίνουν σε ύποπτες κινήσεις.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η νέα υποδομή θα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο κατά του λαθρεμπορίου, με τη διαχείριση των δεδομένων να γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ.

