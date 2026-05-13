ΤΕΤ.13 Μαΐ 2026 11:33
Κρήτη: Τραγωδία σε ξενοδοχείο με 34χρονο εργαζόμενο
clock 09:14 | 13/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, όταν 34χρονος εργαζόμενος ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία αργά το βράδυ της Τρίτης.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και ο άνδρας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, έχοντας ακόμη τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και κατέληξε λίγο αργότερα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διερευνηθούν με τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.

