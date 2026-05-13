Κρήτη: Τραγωδία σε ξενοδοχείο με 34χρονο εργαζόμενο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, όταν 34χρονος εργαζόμενος ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία αργά το βράδυ της Τρίτης.
Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και ο άνδρας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, έχοντας ακόμη τις αισθήσεις του.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και κατέληξε λίγο αργότερα.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διερευνηθούν με τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.
