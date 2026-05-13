Βενιζέλειο: Αντιδράσεις για το νέο σύστημα διαλογής στα Επείγοντα

Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για τον νέο τρόπο διαχείρισης των περιστατικών στα Επείγοντα, με την Τριμελής Επιτροπή Γιατρών να υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε πρόωρα και χωρίς την αναγκαία ενίσχυση σε προσωπικό.

Η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών κάνει λόγο για περαιτέρω επιβάρυνση ενός ήδη οριακού συστήματος, με μεγαλύτερους χρόνους αναμονής και αυξημένη πίεση στις εφημερίες.

Παράλληλα, ζητείται η προσωρινή παύση του μέτρου μέχρι να εξασφαλιστούν οι βασικές λειτουργικές και στελεχιακές προϋποθέσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Πριν από μία εβδομάδα, στις 4 Μαΐου 2026, εφαρμόστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Βενιζελείου Νοσοκομείου η υπουργική απόφαση για το νέο σύστημα διαλογής ασθενών. Το σύστημα προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου πόστου διαλογής, που ορίζει τη σειρά προτεραιότητας των ασθενών με βάση τη βαρύτητα του περιστατικού. Κι ενώ η λογική είναι σωστή ,η εφαρμογή έγινε συνειδητά χωρίς να έχει γίνει μέριμνα για την στελέχωση , επιχειρώντας ουσιαστικά να καλυφθεί από το ήδη υπάρχον ελλιπές προσωπικό του νοσοκομείου.

Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του γίνεται σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα ΤΕΠ της χώρας, το οποίο βρίσκεται 7ο πανελλαδικά σε προσέλευση, με σχεδόν 100.000 περιστατικά τον χρόνο με προσωπικό που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ήδη αυξημένες ανάγκες, υπάρχει μόλις ένα ακτινολογικό μηχάνημα για τακτικά και επείγοντα περιστατικά, ενώ το ΤΕΠ βρίσκεται και σε διαδικασία ανακατασκευής.

Το πόστο διαλογής με βάση το νόμο οφείλει να λειτουργεί με ειδικευμένους ιατρούς και με εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Αντίθετα ως σήμερα λειτουργεί με μετακίνηση ειδικευόμενων που ως τώρα κάλυπταν άλλες κρίσιμες θέσεις. Συν τις άλλοις ,ο χώρος που λειτουργεί δεν εξασφαλίζει ιδιωτικότητα, οπότε παραβιάζεται και εκτίθεται δημόσια τόσο το ιατρικό απόρρητο των ασθενών όσο και ο γιατρός.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η εφαρμογή ενός νέου συστήματος διαλογής, αντί να διευκολύνει τη λειτουργία του ΤΕΠ, έχει οδηγήσει σε επιπλέον προβλήματα. Οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται, η ταλαιπωρία των ασθενών μεγαλώνει και το ήδη επιβαρυμένο προσωπικό καλείται να εργαστεί με ακόμη μεγαλύτερο φόρτο υπερβαίνοντας τα όρια του, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο επιδείνωσης.

Κανένα νέο σύστημα δεν μπορεί να πετύχει όταν εφαρμόζεται χωρίς μελέτη, σχεδιασμό και επαρκή προετοιμασία και χωρίς να έχει προηγηθεί πραγματική προσαρμογή στις ανάγκες του προσωπικού που το χρησιμοποιεί καθημερινά.

Αντί για αποσπασματικές λύσεις που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ΤΕΠ, απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης: προσλήψεις προσωπικού, επαρκής εξοπλισμός, ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση και συνθήκες που θα επιτρέπουν την ασφαλή και αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών.

Με βάση τα παραπάνω κρίνουμε ότι το νέο σύστημα διαλογής αποτελεί άλλη μία κίνηση του Υπουργείου, ελάχιστου κόστους και εντυπωσιασμού αλλά όχι ουσίας, με περισσότερη εντατικοποίηση της εργασίας του προσωπικού και ευτελισμό της δημόσιας υγείας των πολιτών. Σε συμφωνία με την απόφαση της χθεσινής μας συνέλευσης δηλώνουμε ότι δεν ανεχόμαστε αυτές τις συνθήκες και ζητάμε την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος μέχρι να ικανοποιηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Καλούμε επίσης όλους στους συναδέλφους να συμμετέχουν αύριο 13 Μάη στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και συμμετέχει η ΟΕΝΓΕ και η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου (ΕΓΕΣΥΝΗ) με τα παρακάτω αιτήματα:

Διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών μας.

Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, βασικό μηχανισμό συμπίεσης των εισοδημάτων μας και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, 2% επί του Β. Μ. για κάθε έτος υπηρεσίας.

Υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού.

Κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες. Έγκαιρη, τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς καμία περικοπή.

Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρις ότου γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα.

Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων.

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού για τους δημόσιους υπαλλήλους. Όχι στην άρση της μονιμότητας.

