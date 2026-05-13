Μαζί και η Σαουδική Αραβία στους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν

Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να πραγματοποίησε σειρά μέχρι σήμερα αδημοσίευτων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στόχων στο Ιράν, κατά τη διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αποκαλύψεις του πρακτορείου Reuters.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο δυτικούς αξιωματούχους με γνώση της υπόθεσης αλλά και δύο πηγές από την ιρανική κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις αυτές παρέμεναν έως τώρα άγνωστες στο ευρύ κοινό.

Οι σαουδαραβικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν στα τέλη Μαρτίου, σε «αντίποινα» για ιρανικά πλήγματα, σύμφωνα με τους δυτικούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο, σηματοδοτούν την πρώτη φορά στην ιστορία που γίνεται γνωστό πως το βασίλειο επιτέθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Δεν είναι σαφές ποιοι ήταν οι στόχοι.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ δεν έκανε σαφές αν όντως έγιναν τέτοιες επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν έδωσε καμιά συνέχεια όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Ρόιτερς.

Η Σαουδική Αραβία, που έχει στενή σχέση με τις ΗΠΑ, βασίζεται στον αμερικανικό στρατό για την προστασία του, αλλά ο πόλεμος των 10 εβδομάδων έδειξε ότι το βασίλειο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις που τρύπησαν την αντιπυραυλική ομπρέλα.

Τα ΗΑΕ επίσης διεξήγαγαν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, ανέφερε προχθές Δευτέρα η Wall Street Journal. Η εμπλοκή των δυο βασιλείων αποκαλύπτει ότι στην πορεία, ο πόλεμος προσέλαβε περιφερειακό χαρακτήρα.

