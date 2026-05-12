Μάικλ Τζάκσον: Τέσσερα αδέλφια ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον σταρ της ποπ

Τέσσερα αδέλφια, που υπήρξαν μέρος της «μυστικής οικογένειας» του Μάικλ Τζάκσον, αποκάλυψαν σε συνέντευξή τους την Κυριακή τους αποτρόπαιους τρόπους με τους οποίους, όπως ισχυρίζονται, ο εκλιπών σταρ της ποπ τα προσέγγισε, τα χειραγώγησε και τα κακοποιήσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά.

Η οικογένεια Κάσιο μίλησε το βράδυ της Κυριακής στην εκπομπή «60 Minutes Australia», περιγράφοντας πώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Μάικλ Τζάκσον κακοποίησε σεξουαλικά όλα τα παιδιά της οικογένειας όταν ήταν ανήλικα, ενώ τους έδινε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και αλκοόλ, αφού πρώτα είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας με ακριβά δώρα και τη λάμψη της φήμης του.

Σύμφωνα με τη New York Post, τα τέσσερα αδέλφια κατέθεσαν αγωγή τον Φεβρουάριο, ισχυριζόμενα ότι ο Μάικλ Τζάκσον ήταν ένας κατά συρροή παιδόφιλος που κακοποίησε σεξουαλικά τα θύματά τουστα σπίτια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και του Έλτον Τζον.

«Είναι τέρας, είναι κακός, αυτό που έκανε ήταν κακό. Και ξεγέλασε όλο τον κόσμο ώστε να πιστεύει ότι είναι ένας αθώος, τέλειος άνθρωπος, ενώ δεν είναι», δήλωσε ο Ντόμινικ Κάσιο στην εκπομπή «60 Minutes».

Ο πατέρας των Κάσιο, ο Ντόμινικ ο πρεσβύτερος, γνώρισε τον Μάικλ Τζάκσον τη δεκαετία του 1980, όταν εργαζόταν στο «Helmsley Palace Hotel» στη Νέα Υόρκη. Σύντομα έγινε μέλος του στενού κύκλου του τραγουδιστή, ενώ η οικογένειά του περνούσε συχνά διακοπές στο «Neverland Ranch» και ταξίδευε σε όλο τον κόσμο μαζί με τον βασιλιά της ποπ μουσικής.

Ένα από τα αδέλφια, ο 43χρονος Έντι, θυμήθηκε στην εκπομπή ότι γνώρισε τον τραγουδιστή του «Thriller» όταν ήταν μόλις 2 ετών, την περίοδο που ο Μάικλ Τζάκσον άρχισε να επισκέπτεται απροειδοποίητα, αργά το βράδυ, το σπίτι της οικογένειας στη Νέα Υόρκη. Σε οικιακά βίντεο που προβλήθηκαν στην εκπομπή, φαινόταν ο χιμπατζής του Μάικλ Τζάκσον, ο Μπάμπλς, να ενθουσιάζει τα παιδιά κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης.

Ο σταρ κέρδιζε την εύνοια των παιδιών, του Έντι, του Άλντο, του Ντόμινικ και της Μαρί-Νικόλ, παίρνοντάς τα σε πολυτελή ταξίδια με το ιδιωτικό του τζετ, σε περιοδείες μαζί του, αλλά και σε συναντήσεις με διεθνείς προσωπικότητες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αδέλφια, τα πολυτελή δώρα του σούπερ σταρ δεν ήταν παρά ένα προσωπείο για τις δεκαετίες φερόμενης χειραγώγησης και σεξουαλικής κακοποίησης που ακολούθησαν.

«Οι γονείς μου ήταν νέοι. Το να θέλει μια τόσο μεγάλη διασημότητα να γίνει φίλη μαζί τους. Σίγουρα τους έκανε να νιώθουν ξεχωριστοί, όπως και εμάς», είπε ο Έντι. «Μας έκανε να νιώθουμε ότι ήμασταν η οικογένειά του, τα παιδιά του, τα πάντα του».

Τα τέσσερα αδέλφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι η σεξουαλική κακοποίηση διήρκεσε 25 χρόνια, μεταξύ άλλων στο «Neverland Ranch» του Μάικλ Τζάκσον και κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων περιοδειών του.

Ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον, δήλωσε στο «60 Minutes» ότι οι ισχυρισμοί των Κάσιο ήταν απλώς μια «προσπάθεια να βγάλουν λεφτά». «Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι απόπειρες εκβιασμού έρχονται περισσότερο από 15 χρόνια μετά το θάνατο του Τζάκσον, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να εναχθούν για δυσφήμιση. Δυστυχώς, τόσο μετά θάνατον όσο και εν ζωή, το ταλέντο και η επιτυχία του Τζάκσον συνεχίζουν να τον καθιστούν στόχο», είπε ο Μάρτι Σίνγκερ.

