Μπάσκετ: Διακρίσεις για τις Χριστινάκη και Κριμίλη

Η (Χανιώτισσα στην καταγωγή) Ελεάννα Χριστινάκη αναδείχθηκε κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια και καλύτερη γκαρντ του πρωταθλήματος της Α Εθνικής γυναικών μπάσκετ, ενώ το όνομά της φιγουράρει τόσο στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν όσο και στην καλύτερη πεντάδα Ελληνίδων παικτριών. Η ομοσπονδία αναφέρει σχετικά:

«H Ελεάννα Χριστινάκη, η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, ήταν και η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, αφήνοντας πίσω τις Αμερικανίδες συμπαίκτριές της, Σιέρα Τζόνσον και Νόζια Γουλφολκ στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα.

Η διεθνής γκαρντ/φόργουορντ στη διάρκεια του πρωταθλήματος έπαιξε σε 18 αγώνες και πέτυχε 343 πόντους, με μ.ο ποσοστό ευστοχίας 82.9% στις βολές, 57.5% στα δίποντα, 43.4% στα τρίποντα και είχε 19.28 στο σύστημα αξιολόγησης.»

Η Ηρακλειώτισσα Ιωάννα Κριμίλη αναδείχθηκε η πιο βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια, ενώ αποτελεί μέρος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος και της καλύτερης πεντάδας Ελληνίδων παικτριών της κατηγορίας. Η ομοσπονδία αναφέρει σχετικά:

«Έξι χρόνια μετά την τελευταία παρουσία της στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, η Ιωάννα Κριμίλη το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε από τις Η.Π.Α. και εντάχθηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, κλείνοντας τον κύκλο των σπουδών της στην Καλιφόρνια και τη σπουδαία εξαετή πορεία της στο NCAA.

Η επιστροφή της διεθνούς παίκτριας στην χώρα μας σηματοδότησε για την ίδια μια νέα αρχή στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας, ουσιαστικά όμως ήταν σαν να μην έλειψε μια μέρα, καθώς η 24άχρονη γκαρντ άφησε το δικό της αποτύπωμα, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα του “τριφυλλιού”.

Η Ιωάννα Κριμίλη αναδείχθηκε η Βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς, ολοκληρώνοντας την ρέγκιουλαρ σεζόν μ.ο. 10.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ, ενώ ήταν η πρώτη γηγενής αθλήτρια η οποία αναδείχθηκε MVP σε αγώνα της εφετινής σεζόν, στην 3η αγωνιστική στην αναμέτρηση με τον Πρωτέα Βούλα όπου πέτυχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η διεθνής γκαρντ και η φόργουορντ του Ολυμπιακού, Ελεάννα Χριστινάκη, είναι οι δυο Ελληνίδες, εκτός κατηγορίας Κ23, που κέρδισαν τον τίτλο της MVP σε αναμετρήσεις του πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.»

➣ Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια: Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)



➣ Βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια: Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)



➣ Καλύτερη Γκαρντ: Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)

➣ Καλύτερη πρώτη πεντάδα



☛ Φεγιόντα Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός)



☛ Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)



☛ Σα Κάρτερ (Παναθλητικός)



☛ Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός)



☛ Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός)

➣ Καλύτερη δεύτερη πεντάδα



☛ Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός)



☛ Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)



☛ Λόρεν Τζένσεν (Πρωτέας Βούλας)



☛ Μόργκαν Μάλι (Πρωτέας Βούλας)



☛ Κριστίν Ανίγκουε (Αθηναϊκός)

➣ Καλύτερη πεντάδα Ελληνίδων παικτριών



☛ Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός)



☛ Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)



☛ Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)



☛ Άρτεμις Σπανού (Παναθηναϊκός)



☛ Διαμάντω Αλεξιά (Πανσερραϊκός)