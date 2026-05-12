ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 22:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Ο Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα παίκτη του Survivor
ατζουν
clock 20:00 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Σταύρος Φλώρος που συμμετείχε στο Survivor τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που έκανε ψαροντoύφεκο από προπέλα σκάφους.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί μίλησε στους Τούρκους δημοσιογράφους και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα παίκτη.

«Είμαι επίσης πολύ στεναχωρημένος απόψε. Υπήρξε ένα πολύ δυσάρεστο ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στην ελληνική ομάδα. Έτσι, το μυαλό μου ήταν συνεχώς εκεί. Τώρα πρέπει να φύγω επειγόντως για τον Άγιο Δομίνικο, αναχωρώ σε δύο ώρες. Ένας από τους Έλληνες διαγωνιζόμενούς μας είχε δυστυχώς ένα σοβαρό ατύχημα. Δεν είμαι λοιπόν σε θέση να σκεφτώ ιδιαίτερα τον τελικό» είπε στις δηλώσεις του ο Τούρκος παραγωγός.

Διαβάστε επίσης

H Άννα Πρέλεβιτς για τη γέννηση των διδύμων της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Survivor Ατύχημα Παίκτης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis