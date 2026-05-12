Ο Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα παίκτη του Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος που συμμετείχε στο Survivor τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που έκανε ψαροντoύφεκο από προπέλα σκάφους.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί μίλησε στους Τούρκους δημοσιογράφους και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα παίκτη.

«Είμαι επίσης πολύ στεναχωρημένος απόψε. Υπήρξε ένα πολύ δυσάρεστο ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στην ελληνική ομάδα. Έτσι, το μυαλό μου ήταν συνεχώς εκεί. Τώρα πρέπει να φύγω επειγόντως για τον Άγιο Δομίνικο, αναχωρώ σε δύο ώρες. Ένας από τους Έλληνες διαγωνιζόμενούς μας είχε δυστυχώς ένα σοβαρό ατύχημα. Δεν είμαι λοιπόν σε θέση να σκεφτώ ιδιαίτερα τον τελικό» είπε στις δηλώσεις του ο Τούρκος παραγωγός.

