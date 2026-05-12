Ευ Ζω με τον Καρκίνο: Παζάρι αλληλεγγύης 2026
clock 18:10 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο «Ευ Ζω με τον Καρκίνο», θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και την στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια,  στο Δημαρχείο Ηρακλείου.

Το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου Ευ Ζω με τον καρκίνο, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους. 

Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα  σε πολύ χαμηλές, συμβολικές τιμές, που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ!

Περιλαμβάνονται πρωτότυπες χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, κυρίως χειροποίητα κοσμήματα και υφασμάτινες δημιουργίες, βιβλία, καλλυντικά, τσάντες, είδη κουζίνας, κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν ευαισθητοποιημένες κρητικές επιχειρήσεις καθώς και βρώσιμα προϊόντα (κρασιά, μέλια, μαρμελάδες, ζυμαρικά, πίτες, αρτοσκευάσματα, βότανα, φυτά) από ντόπιους παραγωγούς.

Σας περιμένουμε την Παρασκευή, 29 Μαΐου, να γνωρίσετε από κοντά τους εθελοντές και τις δράσεις μας. Όλοι μαζί, αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους μας με καρκίνο και στις οικογένειες τους! 

Γιατί μαζί μπορούμε καλύτερα!

