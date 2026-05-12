Χαβάη: Οργή για πλούσιο τουρίστα που πέταξε πέτρα σε απειλούμενη φώκια – "Ήρωας" ο κάτοικος που τον ξυλοκόπησε

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Χαβάη η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται τουρίστας να πετά πέτρα προς μια φώκια που ανήκει σε απειλούμενο είδος.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, στόχος του άνδρα ήταν η φώκια Λάνι, η οποία θεωρείται σύμβολο της αναγέννησης του Μάουι μετά τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Χαβάη το 2023.

🇺🇸🇺🇦 A Ukrainian businessman living in the U.S. threw a “coconut-sized” rock at one of the rarest marine mammals on earth. Igor Lytvynchuk was visiting Hawaii last week, when he was captured on video throwing stones at an endangered Hawaiian monk seal named Lani, who is… pic.twitter.com/KZ40l7LBuZ

Η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό ανέφερε ότι όταν ενημέρωσαν τον άνδρα πως θα καλέσουν την αστυνομία, εκείνος απάντησε: «δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος».

Η πράξη του προκάλεσε μεγάλη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα κάτοικος της περιοχής να καταγραφεί σε βίντεο να επιτίθεται και να χτυπά τον τουρίστα.

Ukrainian businessman Ihor Lytvynchuk was reportedly beaten in Hawaii after attacking a rare monk seal, — Hawaii News Now On the island of Maui, the animal abuser threw a large rock at a Hawaiian monk seal named Lani — a rare protected species. According to witnesses, after… https://t.co/E2M0MS6nvC pic.twitter.com/BHGhZoHeGg

Ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα χαρακτήρισε τον άνδρα που αντέδρασε ως ήρωα και εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του.

