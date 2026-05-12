ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 13:14
ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Χαβάη: Οργή για πλούσιο τουρίστα που πέταξε πέτρα σε απειλούμενη φώκια – "Ήρωας" ο κάτοικος που τον ξυλοκόπησε
clock 09:40 | 12/05/2026
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Χαβάη η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται τουρίστας να πετά πέτρα προς μια φώκια που ανήκει σε απειλούμενο είδος. 

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, στόχος του άνδρα ήταν η φώκια Λάνι, η οποία θεωρείται σύμβολο της αναγέννησης του Μάουι μετά τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Χαβάη το 2023.

Η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό ανέφερε ότι όταν ενημέρωσαν τον άνδρα πως θα καλέσουν την αστυνομία, εκείνος απάντησε: «δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος».

Η πράξη του προκάλεσε μεγάλη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα κάτοικος της περιοχής να καταγραφεί σε βίντεο να επιτίθεται και να χτυπά τον τουρίστα.

Ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα χαρακτήρισε τον άνδρα που αντέδρασε ως ήρωα και εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του.

