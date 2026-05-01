Τα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Κριέ μου, τα πράγματα είναι χαλαρά και πιο όμορφα σήμερα. Είναι μια μέρα που μπορείς να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις, να γεμίσεις μπαταρίες και να κατανοήσεις καλύτερα συναισθήματα και καταστάσεις που έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Δουλίτσες που γίνονται στο σπίτι σε κάνουν να εκτονώσεις δημιουργικά και παραγωγικά τυχόν ένταση που έχεις, ενώ το κλίμα με την οικογένεια βελτιώνεται σημαντικά. Σα να μπαίνουν σε σειρά όλα. Στα οικονομικά υπάρχουν ευκαιρίες που θα χρειαστεί να επεξεργαστείς και να δεις πώς μπορείς να τις προχωρήσεις. Παράλληλα, αντιλαμβάνεσαι ίσως και κάποιες ανασφάλειες που σκάνε από το πουθενά. Αυτό που θέλει προσοχή είναι οι αντιδράσεις σου σε πράγματα που θα μάθεις έμμεσα. Σε χαλάνε και λογικό, αλλά δεν έχει νόημα να ασχοληθείς με κάτι που δε λέγεται άμεσα.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, η παρέα είναι ίσως αυτή που θα σε στηρίξει περισσότερο και θα σε βοηθήσει να σκεφτείς και να αξιοποιήσεις κάποιες σημαντικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν μέσα στη μέρα. Από το πρωί, η διάθεσή σου είναι αρκετά καλή και θέλεις να βρεθείς με φίλους και να συζητήσεις κάποια ζητήματα που είναι σημαντικά για σένα. Ίσως μια ανατροφοδότηση θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις λίγο το πώς θα κινηθείς παρακάτω και να το κάνεις πιο συγκεκριμένο στο κεφάλι σου. Όλα φαίνονται αρκετά θετικά όσο τα σκέφτεσαι, ωστόσο καλό είναι να κρατηθείς μέχρι να περάσεις και στο πρακτικό κομμάτι. Προσοχή λίγο στα οικονομικά, αλλά και σε κάποια σκληρά σχόλια που θα σε ρίξουν.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, η διάθεσή σου είναι αρκετά καλή και σήμερα και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που κινείσαι στη δουλειά σου. Από το πρωί είσαι χαλαρός και οργανωμένος ως προς τα όσα έχεις να κάνεις. Η σιγουριά που έχεις ως προς κάποιες αποφάσεις σε βοηθά να κινηθείς άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις, ίσως επειδή πρώτα θέλεις να δεις πώς θα πάει και μετά να το πεις επίσημα. Κάποιες παρασκηνιακές επαφές που κάνεις φαίνεται να προχωρούν τα πλάνα σου με αξιόλογο οικονομικό. Προς το παρόν όμως είναι συζητήσεις που δείχνουν προς τα εκεί. Αξιοποίησε τις πληροφορίες που έχεις στην κατοχή σου σωστά και μην αφήσεις διάφορα που θα ακούσεις να επηρεάσουν τη συμπεριφορά σου.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα η αισιοδοξία παραμένει και την αξιοποιείς σημαντικά. Από το πρωί τα πράγματα είναι πιο απλά και το γεγονός ότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου χωρίς γκρίνια και παράπονα βοηθά το να επικοινωνήσεις ουσιαστικά και να ακουστείς. Παράλληλα, αντιλαμβάνεσαι πως κάποιες ισορροπίες μέσα στην παρέα εξελίσσονται, ενώ κάποιες γνωριμίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να σου δώσουν ευκαιρίες για να βελτιώσεις ιδέες που έχεις στα επαγγελματικά. Υπάρχει μια δόση υπερβολής, η αλήθεια είναι, στον τρόπο που κινείσαι, επομένως δώσε λίγο προσοχή σε αυτό. Επίσης, απόφυγε να ασχοληθείς ιδιαίτερα με το παρασκήνιο. Μη βγεις μπροστά για κανέναν σήμερα.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, η ουσία των πραγμάτων παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής σου. Είσαι σε ένα μουντ που σου είναι πιο εύκολο να πάρεις ρίσκα, παρά το άγχος που έχεις για το τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να στραβώσει. Έχεις μια σιγουριά πως όλα θα δρομολογηθούν σωστά και το γεγονός ότι ακολουθείς τις οδηγίες που σου δίνονται στο επιβεβαιώνει έμμεσα. Κάποιες επαφές μέσα στη μέρα μπορεί να σου δώσουν ένα άνοιγμα στα οικονομικά ή μια διευκόλυνση στο να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις, κάτι που εξίσου σε αγχώνει. Στη δουλειά δίνεις δυναμικά το παρόν και αξιοποιείς επαφές, γνωριμίες και ευκαιρίες που σου δίνονται. Απόφυγε να δώσεις βάση σε σχόλια από φίλους ή συνεργάτες που είσαι στην ίδια ομάδα, αλλά και να πάρεις προσωπικά κάποιες συμπεριφορές.

Παρθένος



Παρθένε μου, το κλίμα με τους απέναντι παραμένει θετικό και ήπιο και σήμερα και αυτό σε βοηθά να μιλήσεις καλύτερα και να λύσεις κάποιες διαφωνίες που υπάρχουν εποικοδομητικά και ήρεμα. Από το πρωί αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει μια αντίστοιχη διάθεση και από τους άλλους και δε χάνεις την ευκαιρία να ανοίξεις τις συζητήσεις αυτές και να περάσεις με άνεση στο ψητό. Παίζουν προστάσεις για ταξιδάκια και εκδρομές που τις θέλεις αυτό το διάστημα και κάπως ενθουσιάζεσαι για να αφήσεις την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση να περάσει έτσι. Παράλληλα, αντιλαμβάνεσαι πως κάποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν πιο εύκολα ως προς το πώς διαχειρίζεσαι καταστάσεις, απλοποιώντας μέσα στη μέρα τον τρόπο που τις βλέπεις. Υπάρχουν θεματάκια στη δουλειά που θα σε απογοητεύσουν, αλλά δεν κρατάνε πολύ.

Ζυγός



Ζυγέ μου, παραμένεις εστιασμένος στο πρόγραμμα και στο κομμάτι της δουλειάς και παρατηρείς από το πρωί πως τα πράγματα μπαίνουν πολύ πιο εύκολα σε ροή. Εσύ από την πλευρά σου εστιάζεις στο να κρατήσεις τις ουσιαστικές λεπτομέρειες και να τις αξιοποιήσεις όσο πιο πρακτικά γίνεται. Δεν θέλεις να μπεις σε σύνθετες διαδικασίες που μπορεί να σου κοστίσουν χρονικά. Και αυτό είναι κάτι που θα φανεί στη δουλειά σου. Επίσης, υπάρχει μια εξέλιξη μέσα στη δουλειά που θα σου δώσει μπουστάρισμα να συνεχίσεις αυτό που κάνεις και θα σου φτιάξει σημαντικά τη διάθεση. Απόφυγε να δώσεις χώρο σε διαφωνίες ή να υποχωρήσεις για να γλυκάνουν οι άλλοι. Όσο κι αν σε χαλάει που το διαβάζεις, θέλει να το κρατήσεις και να εστιάσεις στα πράγματα που έχεις να διαχειριστείς μέσα στη μέρα.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, αυτό το ήρεμο κλίμα που αντιλαμβάνεσαι έρχεται και σε βοηθά να ηρεμήσεις και να εστιάσεις περισσότερο σε πράγματα που σου αρέσουν και που θα σε βοηθήσουν να εκφραστείς και να χαλαρώσεις. Το φλερτ είναι το πρώτο που υπάρχει και εκεί νιώθεις και μια μεγαλύτερη σιγουριά για να δράσεις και να παίξεις. Είναι πιο εύκολο και μπορεί να σου δοθεί η ευκαιρία να βρεθείς με το άτομο που σε ενδιαφέρει και να δείξεις ότι το θέλεις πιο εύκολα. Έχεις έναν αέρα αισιοδοξίας που κάνει τα πράγματα πιο απλά μέσα στη μέρα και θα δεις πως πολλά θα μπουν εύκολα σε σειρά. Επίσης, υπάρχουν επαφές και συζητήσεις για συνεργασίες. Λίγο προσοχή με αχρείαστα έξοδα, γιατί κάπου ξεφεύγεις κι όταν το πάρεις χαμπάρι θα σε χαλάσει.

Τοξότης



Τοξότη μου, η καλή διάθεση και ψυχολογία συνεχίζεται και σήμερα. Παραμένεις σε μια φάση που δίνεις μεγαλύτερη έμφαση στο πώς νιώθεις, αλλά και στο να αξιοποιήσεις ευκαιρίες για να βελτιώσεις το κλίμα μέσα στο σπίτι και με μέλη της οικογένειας. Από το πρωί νιώθεις πιο έτοιμος να οργανώσεις καλύτερα τις δουλειές σου για να διαχειριστείς όσο καλύτερα γίνεται και το άγχος που δημιουργούν, ενώ υπάρχει μια στήριξη και συνεργασία με ανωτέρους που θα σε βοηθήσουν να ξεμπλοκάρεις και να δεις τι αλλαγές χρειάζεται να γίνουν για να βελτιωθεί η ροή. Στα οικονομικά υπάρχουν και σήμερα κάποιες θετικές εξελίξεις. Στη σχέση θέλει λίγη προσοχή, γιατί μπορεί να ακούσεις πράγματα υ θα σε απογοητεύσουν και θα σε βάλουν σε σκέψεις.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, εξακολουθείς να δια τηρείς έναν θετικό τρόπο σκέψης και σήμερα και αυτό φαίνεται από το πώς προσεγγίζεις τα πράγματα, αλλά και από τον τρόπο που κινείσαι και επικοινωνείς. Από το πρωί έχεις μια ηρεμία που σε βοηθά να συγκεντρωθείς και να εστιάσεις σε ιδέες και συζητήσεις που θα σου δώσουν παραπάνω κομμάτια για να ολοκληρώσεις τα πλάνα σου. Το δημιουργικό σου κομμάτι βγαίνει στην επιφάνεια και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο να εστιάσεις σε απλά κομμάτια που θα κάνουν τη διαφορά και θα κερδίσουν τις εντυπώσεις. Η στήριξη που έχεις από συνεργάτες και δικούς σου ανθρώπους σου δίνει ένα παραπάνω μπουστάρισμα. Ίσως η κούραση να σε ρίξει λίγο ή να ακούσεις κάποια σχόλια που θα σου κόψουν στην αρχή τη φόρα, αλλά μη μασήσεις.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, χαλαρώνεις ακόμα περισσότερο και είσαι σε φάση που θέλεις να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά και να δεις πώς θα τα διαχειριστείς παρακάτω. Από το πρωί, οργανώνεις το χώρο σου και εστιάζεις στο να τσεκάρεις υποχρεώσεις στα οικονομικά, αλλά και να κάνεις κάποιες συζητήσεις που μπορεί να φέρουν ένα μικρό άνοιγμα-έσοδο επιπλέον. Η αισιόδοξη σκέψη και πιο ήρεμη ψυχολογία παίζουν σημαντικό ρόλο στο να συγκεντρωθείς και να περάσεις πιο εύκολα στην πρακτική εφαρμογή των πλάνων σου μέσα στη μέρα. Αυτό που θέλει να προσέξεις λίγο είναι το πώς θα ερμηνεύσεις κάποιες απόψεις που θα ακούσεις. Μπορεί να τις πάρεις προσωπικά και δε χρειάζεται.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, το καλό μουντ συνεχίζεται και σήμερα. Από το πρωί, τα πράγματα φαίνεται να ρολάρουν πολύ πιο εύκολα και άνετα, ενώ μέσα από συζητήσεις θα βρεις και θα αρπάξεις την ευκαιρία να μιλήσεις και να μοιραστείς κάποια πράγματα με μεγαλύτερη άνεση. Επίσης, μπορεί να υπάρξει ένα ενδιαφέρον φλερτ που θα εξελιχθεί και θα σου αρέσει η ροή της όλης φάσης. Η κοινωνικότητά σου επανέρχεται και όντας πιο χαλαρός μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις και τις δουλειές σου με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς πίεση. Στο σπίτι τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο ζόρικα, γιατί υπάρχουν θέματα που νόμιζες πως είχαν λυθεί και το ότι επανέρχονται σε ρίχνει. Επίσης, υπάρχει μια απογοήτευση από τη στάση ορισμένων μέσα στην οικογένεια.