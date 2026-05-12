Στα όρια της η Κρήτη από το νέο κύμα μεταναστευτικών ροών

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές και τοπικές αρχές.

Από το πρωί της Κυριακής έως και αργά το βράδυ της Δευτέρας καταγράφηκαν αλλεπάλληλα περιστατικά εντοπισμών και διασώσεων μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γαύδου, με τον συνολικό αριθμό των αφίξεων να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα.

Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να σηκώνει το Ηράκλειο, όπου μόνο στην περιοχή ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου καταγράφηκαν εκατοντάδες αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες. Από τα περιστατικά που σημειώθηκαν έως το βράδυ της Δευτέρας, 346 άτομα είχαν εντοπιστεί στα νότια παράλια του νομού.

Παράλληλα, ακόμη 125 μετανάστες περισυνελέγησαν στα Χανιά, 56 στο Ρέθυμνο και 98 στην περιοχή της Ιεράπετρας, με τις επιχειρήσεις του Λιμενικού να διαδέχονται η μία την άλλη σε ολόκληρο το νότιο θαλάσσιο μέτωπο του νησιού.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν καταγράφηκαν δύο νέα περιστατικά.

Το πρώτο αφορούσε τον ασφαλή εντοπισμό και την αποβίβαση 33 μεταναστών στα Καλά Λιμάνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 31 άνδρες και δύο γυναίκες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια προς το Ηράκλειο, όπου αναμενόταν να φτάσουν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Λίγη ώρα αργότερα στήθηκε νέα επιχείρηση ανοιχτά της Γαύδου, όταν drone της Frontex εντόπισε βάρκα με 40 μετανάστες περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρα.

Την ίδια ώρα, στο παλιό ψυγείο του λιμανιού του Ηρακλείου παραμένουν εκατοντάδες άνθρωποι υπό προσωρινή φιλοξενία, σε έναν χώρο που πλέον λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του. Παρά το γεγονός ότι χθες αναχώρησαν 156 άτομα από τέσσερα περιστατικά που είχαν καταγραφεί νότια του Ηρακλείου, οι συνεχείς νέες αφίξεις δεν επιτρέπουν ουσιαστική αποσυμφόρηση, με πάνω από 220 άτομα να παραμένουν στον χώρο.

Οι τοπικές αρχές, στελέχη του Λιμενικού αλλά και φορείς της αυτοδιοίκησης εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη διαρκώς αυξανόμενη πίεση, επισημαίνοντας ότι οι υποδομές φιλοξενίας και διαχείρισης στην Κρήτη δοκιμάζονται πλέον καθημερινά.