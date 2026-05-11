ΑΔΕΔΥ: Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου - Τα αιτήματα

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις ομοσπονδίες – μέλη της να οργανώσουν και Πανελλαδική Ημέρα Δράσης σε όλο τον δημόσιο τομέα την παραμονή της απεργίας, Τρίτη 12 Μαΐου, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης της 13ης Μαΐου.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει την Τετάρτη 13/5/2026 στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην περιφέρεια, σε σημεία που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της Συνομοσπονδίας.

Η επιστολή της ΑΔΕΔΥ

«Μπροστά μας έχουμε την Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου, με όλα τα αιτήματά μας, που αφορούν τους μισθούς μας, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απαίτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κλπ.

Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα και τις Ομοσπονδίες – μέλη μας:

Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων και την μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, που κηρύξαμε, η οποία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, όλων των σχέσεων εργασίας.

Να φροντίσουν για την προπαγάνδιση της απεργίας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα (ανακοινώσεις, πανό, αφίσα, ηλεκτρονικά μέσα κλπ).

Να συμμετέχουν στην Πανελλαδική ημέρα Δράσης την Τρίτη 12 Μαΐου, που κηρύξαμε για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, οργανώνοντας την ημέρα αυτή περιοδείες, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, συνεντεύξεις κλπ.

Καλούμε ιδιαίτερα τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν την απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 13 Μαΐου, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία της περιοχής τους», αναφέρει σε σχετική επιστολή της η ΑΔΕΔΥ.

