Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: 278 παραβάσεις και 1,2 εκατ. ευρώ πρόστιμα σε έναν μήνα

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διευρύνει σταδιακά την εφαρμογή της σε όλο το φάσμα της αγοράς, όμως τα φαινόμενα παραβατικότητας παραμένουν σε ανησυχητικά επίπεδα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Παρά την πρόοδο στην καταγραφή του ωραρίου, η αδήλωτη εργασία και οι παραβιάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση εξακολουθούν να αποτελούν τις πιο συχνές παρατυπίες. Η Αρχή προχωρά σε εντατικούς ελέγχους, δίνοντας έμφαση σε κλάδους με αυξημένη κινητικότητα και εποχικότητα.

Πάνω από δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ήδη την ψηφιακή κάρτα, ενώ πλησιάζει η καθολική εφαρμογή του μέτρου. Ωστόσο, η συμμόρφωση με το ωράριο εργασίας παραμένει ζητούμενο, με την Επιθεώρηση Εργασίας να ενισχύει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια περιορισμένη βελτίωση, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά το υψηλό ποσοστό παραβατικότητας. Για το τρέχον έτος, έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 72.000 έλεγχοι, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της νομιμότητας στην αγορά εργασίας.

Σταθερή αλλά υψηλή παραβατικότητα

Τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας δείχνουν ότι το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε στο 29,1% το 2023, αυξήθηκε οριακά στο 29,98% το 2024 και υποχώρησε στο 26,97% το 2025. Για το πρώτο δίμηνο του 2026, η τάση φαίνεται να σταθεροποιείται στο 27,15%.

Ο φετινός προγραμματισμός προβλέπει ενισχυμένη παρουσία των ελεγκτών σε ευαίσθητους τομείς της οικονομίας. Αν και ο συνολικός αριθμός των ελέγχων μειώνεται σε σχέση με το 2025, η στρατηγική επικεντρώνεται σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους κλάδους των καταλυμάτων και της εστίασης, που συνδέονται άμεσα με την εποχικότητα και τη δυναμική του τουρισμού.

Νέες προκλήσεις και στοχευμένοι έλεγχοι

Ανάλογη στόχευση υπάρχει και στους τομείς των διανομών και των ταχυμεταφορών, όπου η ταχεία ανάπτυξη έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τα εργασιακά δικαιώματα. Εντατικοί έλεγχοι προγραμματίζονται και στον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο για τις εργασιακές σχέσεις όσο και για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Στο επίκεντρο των ελέγχων τίθενται επίσης οι κλάδοι με ιστορικά υψηλή παραβατικότητα και αυξημένα ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο επισιτισμός, τα βιοτεχνικά πάρκα, οι βιομηχανικές ζώνες, τα κομμωτήρια, τα πρατήρια καυσίμων, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο, η καθαριότητα, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες ασφάλειας και οι επιχειρήσεις φασόν.

Κάρτα εργασίας και παραβάσεις

Στην κορυφή των παραβάσεων παραμένουν εκείνες που σχετίζονται με τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, γεγονός που δείχνει ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν συνοδεύεται πάντα από ορθή χρήση.

Μόνο τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 278 παραβάσεις για ελλιπή ή εσφαλμένη καταγραφή του ωραρίου, με πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθούν οι παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων και επιδομάτων, ελλείψεις στους πίνακες προσωπικού και περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας. Δεν λείπουν και περιστατικά άρνησης συνεργασίας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που δυσχεραίνουν την επιτόπια εποπτεία.

Η παραβατικότητα διαφοροποιείται ανά κλάδο, με αυξημένα ποσοστά να παρατηρούνται σε δραστηριότητες όπως η ιδιωτική υγεία, οι υπηρεσίες καθαρισμού, οι εταιρείες εύρεσης εργασίας, οι τηλεπικοινωνίες, καθώς και σε προσωπικές υπηρεσίες όπως τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής.

Πρόκειται για τομείς στους οποίους η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας δεν έχει ακόμη επεκταθεί πλήρως, παρότι αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο καταγραφής και ελέγχου του χρόνου απασχόλησης.

