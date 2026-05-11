Βρετανία: Συναγερμός για τον χανταϊό -Δύο νέα κρούσματα σε επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Βρετανοί επιβάτες που επαναπατρίστηκαν από το πλοίο μεταφέρθηκαν σε ειδική μονάδα απομόνωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι υγειονομικές αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών υπό τον φόβο περαιτέρω εξάπλωσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μία Γαλλίδα επιβάτιδα εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής προς το Παρίσι και διαγνώστηκε θετική στον ιό.

Παράλληλα, ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που μεταφέρθηκαν στη Νεμπράσκα βρέθηκε επίσης θετικός, αν και δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Ένας ακόμη Αμερικανός επιβάτης εμφανίζει ήπια συμπτώματα και παρακολουθείται στενά.

Οι εξελίξεις προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μέχρι πρόσφατα αξιωματούχοι του ισπανικού υπουργείου Υγείας, του World Health Organization και της εταιρείας Oceanwide Expeditions διαβεβαίωναν ότι κανείς από τους περισσότερους από 140 επιβαίνοντες του πλοίου δεν είχε εμφανίσει συμπτώματα.

Βρετανοί επιβάτες σε απομόνωση

Οι 20 Βρετανοί επιβάτες, που εξετάστηκαν πριν επιβιβαστούν στην πτήση επιστροφής την Κυριακή, μεταφέρθηκαν μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στο Arrowe Park Hospital στο Μέρσεϊσαϊντ, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση.

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής υπηρεσίας υγειονομικής ασφάλειας UKHSA, καθηγητής Robin May, δήλωσε ότι οι επιβάτες θα λάβουν τόσο ιατρική όσο και ψυχολογική υποστήριξη.

Όπως είπε:

«Θα τους στηρίξουμε στενά, όχι μόνο με εξετάσεις αλλά και ψυχολογικά, γιατί πρόκειται για μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.»

Πρόσθεσε ακόμη ότι πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω προσωπικά αντικείμενα και χρειάζονται βασικά είδη, ρούχα και καθημερινή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της απομόνωσης.

Έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρεις θάνατοι

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα hantavirus, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ανάμεσα στα επιβεβαιωμένα περιστατικά βρίσκονται δύο Βρετανοί πολίτες που νοσηλεύονται σε Ολλανδία και Νότια Αφρική.

Παράλληλα, εξετάζονται και αρκετά ύποπτα κρούσματα, μεταξύ αυτών ένας Βρετανός που βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Tristan da Cunha στον Ατλαντικό.

Οι πέντε Γάλλοι επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα τους τέθηκαν σε «αυστηρή απομόνωση», μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων από μία επιβάτιδα κατά τη διάρκεια της πτήσης από την Τενερίφη στο Παρίσι.

Καραντίνα 45 ημερών και ιχνηλάτηση επαφών

Οι επιβάτες που μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες και θα υποβληθούν σε κλινικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες 72 ώρες.

Μαζί με τους 20 Βρετανούς, παρακολουθούνται επίσης ένας Γερμανός κάτοικος Βρετανίας και ένας Ιάπωνας επιβάτης, ο οποίος επαναπατρίστηκε κατόπιν αιτήματος της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Η υπουργός Δημόσιας Υγείας της Βρετανίας, Sharon Hodgson, δήλωσε ότι κανένας από τους επιβάτες δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή συμπτώματα, ωστόσο η παρακολούθηση θα συνεχιστεί προληπτικά.

Οι βρετανικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών για όσους ήρθαν σε επαφή με επιβάτες και μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Ο καθηγητής Robin May επιχείρησε πάντως να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι ο hantavirus δεν μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο όπως η Covid-19.

«Οι άνθρωποι ταξιδεύουν πολύ σήμερα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρίσκονται και με ποιους ήρθαν σε επαφή. Ωστόσο, οι περισσότεροι έχουν ήδη εντοπιστεί και ενημερωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

