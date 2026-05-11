Voucher για σούπερ μάρκετ: Ποιοι θα παίρνουν κάθε μήνα ενίσχυση για αγορές τροφίμων

Νέα οικονομική ενίσχυση για αγορές από σούπερ μάρκετ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο, με το νέο voucher τροφίμων να απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτα νοικοκυριά και δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων.

Το νέο πρόγραμμα, που θυμίζει το προηγούμενο Market Pass, θα λειτουργεί μέσω άυλης κάρτας και στόχο έχει να στηρίξει οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και τις συνεχείς ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι του νέου voucher

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το νέο μέτρο θα αφορά κυρίως:

δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας

Σε αντίθεση με το προηγούμενο Market Pass, το νέο σύστημα δεν φαίνεται να αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Market Pass

Η ενίσχυση θα δίνεται μέσω ειδικής άυλης κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει το παλιό πρόγραμμα ΤΕΒΑ, το οποίο σταμάτησε τον Μάρτιο του 2024.

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ως νέο «Market Pass», το μοντέλο λειτουργίας του θα είναι παρόμοιο, με μηνιαίες πιστώσεις χρημάτων στους δικαιούχους.

Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι

Το ακριβές ποσό της οικονομικής ενίσχυσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ωστόσο, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει αναφέρει ότι η «βάση» του βοηθήματος θα ξεκινά από τα 40 ευρώ.

Το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα με:

τα μέλη του νοικοκυριού

τα εισοδηματικά κριτήρια

τη συνολική οικογενειακή κατάσταση

τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου

Οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται χρονικά τον Σεπτέμβριο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η πρώτη καταβολή αναμένεται να περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά.

Τι αλλάζει σε σχέση με το παλιό πρόγραμμα

Η βασική διαφορά με το προηγούμενο Market Pass είναι ότι το νέο σύστημα θα είναι περισσότερο στοχευμένο και θα αφορά κυρίως όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

