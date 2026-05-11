Βίντεο σοκ: Η στιγμή που το αεροσκάφος στο Ντένβερ παρασύρει άνθρωπο στον διάδρομο απογείωσης
clock 13:10 | 11/05/2026
Τη στιγμή της παράσυρσης ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων από αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να σηκωθεί στον αέρα και είχε ήδη αναπτύξει ταχύτητα 230 χλμ./ώρα στον διάδρομο προσγείωσης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Πρόκειται για το δυστύχημα που σημειώθηκε όταν ο άνδρας αυτός πήδηξε φράκτη και βρέθηκε μπροστά στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από τον δεξιό κινητήρα και να διαμελιστεί.

«Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, έχει φωτιά ο κινητήρας» λέει ο πιλότος στον πύργο ελέγχου και δευτερόλεπτα μετά επιβεβαιώνει ότι στον διάδρομο απογείωσης υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα.

Οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες για το πώς το θύμα κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί όπως και το ποιος ήταν ο λόγος και αν είχε πρόθεση να αυτοκτονήσει.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελάφρά συνολικά 12 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, οι πέντε εκ των οποίων χρειάστηκαν προληπτικά νοσηλεία σε νοσοκομείο. Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν από την εταιρεία σε άλλο, για να κάνουν το προγραμματισμένο ταξίδι τους.

«Ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε ένας από τους συνολικά 224 στη Daily Mail περιγράφοντας όσα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα.

