Βίντεο σοκ: Η στιγμή που το αεροσκάφος στο Ντένβερ παρασύρει άνθρωπο στον διάδρομο απογείωσης

Τη στιγμή της παράσυρσης ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων από αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να σηκωθεί στον αέρα και είχε ήδη αναπτύξει ταχύτητα 230 χλμ./ώρα στον διάδρομο προσγείωσης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Πρόκειται για το δυστύχημα που σημειώθηκε όταν ο άνδρας αυτός πήδηξε φράκτη και βρέθηκε μπροστά στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από τον δεξιό κινητήρα και να διαμελιστεί.

«Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, έχει φωτιά ο κινητήρας» λέει ο πιλότος στον πύργο ελέγχου και δευτερόλεπτα μετά επιβεβαιώνει ότι στον διάδρομο απογείωσης υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα.

WATCH as new footage shows the Frontier jet hitting a half-crazed trespasser during takeoff at Denver International Airport in Colorado, USA yesterday. pic.twitter.com/SUO7Pg4aep — Dane (@UltraDane) May 10, 2026

Οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες για το πώς το θύμα κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί όπως και το ποιος ήταν ο λόγος και αν είχε πρόθεση να αυτοκτονήσει.

A Frontier Airlines flight bound for LAX hit a person on the runway during takeoff from Denver International Airport on Friday.







The Airbus A321 was taking off from runway 17L when it appeared to strike an individual walking on the runway. The pilot quickly aborted the takeoff.… pic.twitter.com/CtxCEYgYwl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 9, 2026

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελάφρά συνολικά 12 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, οι πέντε εκ των οποίων χρειάστηκαν προληπτικά νοσηλεία σε νοσοκομείο. Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν από την εταιρεία σε άλλο, για να κάνουν το προγραμματισμένο ταξίδι τους.

«Ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε ένας από τους συνολικά 224 στη Daily Mail περιγράφοντας όσα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: «Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω…»

Ηράκλειο: Νέο "κύμα" εκατοντάδων αφίξεων στα νότια – Σε επιφυλακή οι αρχές

Χανιά: Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι