H Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε μετά από 1,5 μήνα απουσίας στην εκπομπή Super Kατερίνα ντυμένη στα λευκά. Μάλιστα, οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν στο πλατό ντυμένοι με μπλουζάκια που είχαν πάνω το μήνυμα: «Welcome back super mama».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ! Λοιπόν… Αχ! Να πω… Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλέ, τι συγκίνηση είναι αυτή; Πόσο ωραία πράγματα! Γεμάτο το γραφείο! Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ. Τι να πω; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε ενάμισης μήνας, ε;

Ευχαριστώ για όλα. Το πιο σημαντικό είναι ότι, όλες αυτές τις μέρες, μού στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα… και θα μιλήσω πρώτα για σας εδώ. Πήρα τόση αγάπη, ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον σας, που ειλικρινά ένιωθα σαν να είστε οικογένειά μου. Το λέω με πολλή αγάπη. Λοιπόν… θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ κι όλους εσάς. Ακόμα, έτσι, και κάτι να με άγχωνε, και κάτι να ένιωθα ότι μπορεί να μην πάει καλά —και κάτι να λέω “τώρα ξέρεις, ρε παιδί μου… μήπως δεν κάνω σωστά, ή μήπως κάτι συμβεί”, οι αγωνίες που έχουμε οι μανούλες τις πρώτες μέρες— έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και έχοντας πάρει τόσες ευχές, λέω “ρε παιδί μου, δεν γίνεται κάτι να πάει στραβά”.

Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ; Νιώθω τόσο πλήρης… νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω; Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι “θα γίνεις μαμά και θα δεις, οι προτεραιότητές σου θα είναι άλλες. Θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα.

Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά”. Και νομίζω, έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι, πραγματικά, όποια το θέλει πολύ, να το προσπαθήσει, και είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρει, και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής της. Παιδιά, δεν… δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις. Δεν περιγράφεται με τίποτα!

Νομίζω ότι όσα και να μου λέγατε ότι “θα είναι έτσι ή αλλιώς”, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη, αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω, έτσι, μια… ένα safe, μια σιγουριά! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι… είναι μικροσκοπικούλα… Είναι τόσο καλούλα, και το πρωί, πριν αναχωρήσω —και πραγματικά αυτή τη στιγμή, ποιος μου το ‘λεγε… δεν θυμάμαι ποιος μου το ‘λεγε… με την Έλενα το συζητούσαμε;— μου λέει: “Θα δεις ότι θα νιώσεις λίγο δύσκολα όταν πρέπει να την αποχαιρετήσεις» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Και στη συνέχεια αποκάλυψε για τον πρωινό τους αποχωρισμό:«Της λέω, “πάει η μανούλα για λίγες ώρες στη δουλειά”, και νομίζω ότι με κοιτούσε με τα ματάκια της, έτσι… απορημένα. Και μου λένε, “δεν καταλαβαίνει ακόμα, ηρέμησε. Πήγαινε, κάνε τη δουλειά σου και έλα πίσω”. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόση αγάπη και τόσες ωραίες συμβουλές δεν έχω ξαναπάρει. Να ‘στε όλοι καλά. Και να κάνω και μια, έτσι, ευχή τώρα στους τηλεθεατές. Να πω ότι πάντα αγαπούσα τα παιδιά, πάρα πολύ.

Και έλεγα… “Όλα τα παιδάκια του κόσμου να είναι καλά”. Αλλά από τότε που έκανα παιδί, αυτό που είπα είναι: “Θεέ μου, το πιο σημαντικό… να είναι όλα τα παιδιά καλά. Να έχουν υγεία και να είναι καλά και ευλογημένα”. Τίποτα άλλο δεν μετράει, όλα τα άλλα έρχονται. Οπότε, θα με δείτε κι εμένα πολύ διαφορετική στο πώς βλέπω τα πράγματα... Αγαπημένοι μου! Λοιπόν… ευχαριστώ πάρα πολύ».

