Ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό αργό πετρέλαιο εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ

Το ελληνόκτητο τάνκερ «Agios Fanourios I», φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.







To δεξαμενόπλοιο «διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη» αναφέρει το Tasnim.

Iran Facilitates Safe Passage of Another VLCC Through Strait of Hormuz







An Iraqi crude oil-laden Very Large Crude Carrier (VLCC), the AGOIS FANOURIOS I, successfully transited the Strait of Hormuz via Iran’s designated maritime route on Sunday. pic.twitter.com/dKFNDZfNfS — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 11, 2026

Το «Agios Fanourios I», της Eastern Mediterranean Maritime του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, έχει προορισμό το Βιετνάμ.

