ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 02:21
Γη της Ελιάς: Η Ισμήνη βρίσκει τον Κωνσταντίνο με τη Φρύνη και ο γάμος τους οδηγείται σε ανοιχτό πόλεμο
clock 10:00 | 11/05/2026
newsroom ekriti.gr

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη Γη της Ελιάς;

Τι θα δούμε απόψε;

Επεισόδιο 119ο: Η Αλεξάνδρα επιπλήττει τον Μανώλη για την επίθεση στον Ρούσσο, ενώ ο Ρούσσος ζητά οικονομικό αντάλλαγμα, αλλιώς απειλεί τον Αντώνη ότι θα τους ξεμπροστιάσει. Την ίδια ώρα, ο Κουράκος μαθαίνει από την Άννα ότι ο Ρούσσος συνεχίζει να την τρομοκρατεί και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ο έρωτάς του για την Αμαλία κάνει τον Μανώλη να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις. Η Χρυσούλα βλέπει τον Παρασκευά με στολή αστυνόμου και παρεξηγεί τις προθέσεις του. Ο Τζον ψαρεύει με τρόπο τον Λεωνίδα, ο οποίος του ομολογεί ότι έχει βάλει στο μάτι τη Μαργαρίτα κι όχι την Αναστασία. Η αίτηση αποφυλάκισης της Ασπασίας, υπό όρους, γίνεται δεκτή και η Ασπασία ετοιμάζεται να βγει από το νοσοκομείο, ενώ η Κούλα ζητάει από τον Λεοντιάδη να τη φιλοξενήσουν. Ο Αντώνης προσπαθεί να βγάλει κέρδος από το διαζύγιό του και, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Αλεξάνδρα, καταλήγει με το 10% των μετοχών της εταιρείας. Η Βασιλική αποφασίζει να βοηθήσει τον Κουράκο να τα ξαναβρεί με την Αριάδνη. Ο Μανώλης βλέπει τον Αντώνη να μπαίνει στο διαμέρισμα της Χριστιάνας και το παρεξηγεί. Η Ισμήνη υποψιάζεται ότι ο Κωνσταντίνος την απατάει, τον παρακολουθεί και βλέπει τη Φρύνη να τον πλησιάζει.

