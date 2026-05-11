ΝΒΑ: Στους τελικούς της Ανατολής οι Νικς - Ισοφάρισαν οι Τίμπεργουλβς (βίντεο)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σαν Αντόνιο Σπερς 114-109 φέρνοντας το σκορ στη μεταξύ τους σειρά σε ισορροπία (2-2). Αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Γάλλος σούπερ σταρ χτύπησε, στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον αγκώνα του τον Ναζ Ριντ,και μετά από εξέταση του βίντεο από τους διαιτητές αποβλήθηκε.
Η Μινεσότα εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Γουεμπανιαμά και πήρε τη νίκη. Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 36 πόντους.
ΟιΝιού Γιόρκ Νικς «σκούπισαν» την Φιλαδέλφεια και με εκπληκτική εμφάνιση επικράτησαν με 144-114, κάνοντας το 4-0 στην σειρά. Οι Νικς με μεγάλη εμφάνιση πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς της Ανατολής.
Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μάιλς ΜακΜπράιντ με 25 πόντους, ενώ ξεχώρισε και ο Τζέιλεν Μπράνσον με 22 πόντους και έξι ασίστ. Για τους ηττημένους διακρίθηκε ο Τζόελ Εμπίντ με 24 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.
Σε αγώνες για τα πλέι οφ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
