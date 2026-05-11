ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 13:42
ΝΒΑ: Στους τελικούς της Ανατολής οι Νικς - Ισοφάρισαν οι Τίμπεργουλβς (βίντεο)
clock 09:17 | 11/05/2026
newsroom ekriti.gr

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σαν Αντόνιο Σπερς 114-109 φέρνοντας το σκορ στη μεταξύ τους σειρά σε ισορροπία (2-2). Αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Γάλλος σούπερ σταρ χτύπησε, στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον αγκώνα του τον Ναζ Ριντ,και μετά από εξέταση του βίντεο από τους διαιτητές αποβλήθηκε. 

Η Μινεσότα εκμεταλλεύτηκε την απουσία του  Γουεμπανιαμά και πήρε τη νίκη. Ο  Άντονι Έντουαρντς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 36 πόντους.

ΟιΝιού Γιόρκ Νικς «σκούπισαν» την Φιλαδέλφεια και με εκπληκτική εμφάνιση επικράτησαν με 144-114, κάνοντας το 4-0 στην σειρά. Οι Νικς με μεγάλη εμφάνιση πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς της Ανατολής. 

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μάιλς ΜακΜπράιντ με 25 πόντους, ενώ ξεχώρισε και ο Τζέιλεν Μπράνσον με 22 πόντους και έξι ασίστ. Για τους ηττημένους διακρίθηκε ο Τζόελ Εμπίντ με 24 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.



    Σε αγώνες για τα πλέι οφ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια - Νεα Υόρκη  114-144
Η Νέα Υόρκη προκρίθηκε με 4-0

Μινεσότα - Σαν Αντόνιο  114-109

Η σειρά είναι ισόπαλη 2-2

