«Όχι» Τραμπ στην αντιπρόταση της Τεχεράνης - Πακέτο απαιτήσεων από το Ιράν

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εμφανίζεται να απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι ισοδυναμεί με «παράδοση», ενώ θέτει ως όρους την άρση των κυρώσεων, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις για μη επανάληψη επιθέσεων και πλήρη κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες το βράδυ την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

«Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “αντιπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει – ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ιρανική απάντηση μέσω Πακιστάν

Λίγο νωρίτερα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, ότι η ιρανική πρόταση εστάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών μεσολαβητών.

Σύμφωνα με το Tasnim, η απάντηση της Τεχεράνης υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.

Η ίδια πρόταση προβλέπει, σύμφωνα με την πηγή, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για περίοδο 30 ημερών, καθώς και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.

Τα αιτήματα της Τεχεράνης

Η πηγή που επικαλείται το Tasnim ανέφερε επίσης ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν «τη διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ». Δεν διευκρινίστηκε, ωστόσο, ποιες είναι οι δεσμεύσεις αυτές.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η απάντηση της Τεχεράνης συνιστά απόρριψη της αμερικανικής πρότασης, την οποία το Ιράν θεωρεί ότι ισοδυναμεί με «παράδοση».

Η Τεχεράνη φέρεται να επιμένει σε «πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, τερματισμό των κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων».

Παράλληλα, η ιρανική απάντηση ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις και να άρουν την απαγόρευση στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με το Tasnim.

Η εκεχειρία και οι δηλώσεις Νετανιάχου

Η εκεχειρία που είχε στόχο να διευκολύνει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, έχει σε μεγάλο βαθμό τηρηθεί, παρά τις σποραδικές ανταλλαγές πυρών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «γρήγορα».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να «απομακρυνθεί» πριν θεωρηθεί ότι ο πόλεμος κατά της Τεχεράνης έχει τελειώσει.

«Υπάρχουν ακόμη εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να διαλυθούν», ανέφερε ο Νετανιάχου σε απόσπασμα συνέντευξης που αναμένεται να μεταδοθεί στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

Πεζεσκιάν: «Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι»

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δεν αναφέρθηκε άμεσα στην πρόταση, ωστόσο δήλωσε: «Δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι μπροστά στον εχθρό και αν γίνεται λόγος για διάλογο ή διαπραγμάτευση, αυτό δεν σημαίνει παράδοση ή υποχώρηση».

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό Axios μετέδωσε ότι το μονοσέλιδο αμερικανικό υπόμνημα, 14 σημείων, περιλαμβάνει προβλέψεις όπως αναστολή του ιρανικού εμπλουτισμού ουρανίου, άρση κυρώσεων και αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Axios επικαλέστηκε δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές, όλες ανώνυμες, οι οποίες φέρονται να έχουν ενημερωθεί για το θέμα. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, πολλοί από τους όρους του υπομνήματος θα εξαρτώνταν από την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν συνεχίζει να εμποδίζει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, με στόχο να πιέσουν την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους όρους τους, κίνηση που έχει προκαλέσει την οργή του Ιράν.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη προειδοποίησε τις γειτονικές χώρες σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στις αμερικανικές κυρώσεις.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Μοχαμάντ Ακραμινία δήλωσε ότι τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπίσουν «σοβαρές συνέπειες», εάν δεν συνεργαστούν πρώτα με την Τεχεράνη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί «δεν θα μπορέσουν ποτέ να μετατρέψουν αυτή την τεράστια έκταση στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό σε πραγματικό αποκλεισμό καλύπτοντάς την με τον στόλο τους».

Σύσκεψη άνω των 40 χωρών για τα Στενά

Υπουργοί Άμυνας από περισσότερες από 40 χώρες αναμένεται να συνεδριάσουν σήμερα, προκειμένου να συζητήσουν τα σχέδια υπό βρετανική ηγεσία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, και η Γαλλίδα ομόλογός του, Κατρίν Βοτρέν, θα συμπροεδρεύσουν της συνάντησης, στην οποία οι εταίροι του συνασπισμού αναμένεται να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιτηρήσουν τη θαλάσσια κυκλοφορία μετά την παύση των εχθροπραξιών.

