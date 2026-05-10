Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της

Πρωταθλήτρια Eλλάδος για την σεζόν 2025-26 και 14η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ΑΕΚ νικώντας με ανατροπή τον Παναθηναϊκό 2-1 στη Ν. Φιλαδέλφεια!

Η ομάδα του Νίκολιτς παρότι έχανε στο 72' από το πρώτο γκολ των πρασίνων στα play offs γύρισε το ματς σε 21 αγωνιστικά λεπτά με τέρματα δύο αλλαγών του Σέρβου προπονητή: των Ζίνι και Ζοάο Μάριο.

Έτσι σε συνδυασμό με το «Χ» στο Ν. Φάληρο εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της πήρε πρωτάθλημα πριν την προτελευταία αγωνιστική.

Με μοναδική αλλαγή, στο αρχικό σχήμα, τον Λούκα Γιόβιτς (στην θέση του Ζίνι), σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα των δύο ομάδων στην Λεωφόρο, παρέταξε ο Μάρκο Νίκολιτς την «Ένωση», άλλωστε ο συμπατριώτης του (που είχε μπει ως αλλαγή του Ανγκολέζου στο «Απ. Νικολαϊδης» μετά από αγωνιστική απραξία 3,5 εβδομάδων) ήταν κι ο μοναδικός σκόρερ του «δικεφάλου» κόντρα στους «πράσινους» την τρέχουσα σεζόν).

Από την άλλη, ο Ράφα Mπενίτεθ πραγματοποίησε δύο αλλαγές σε επίπεδο προσώπων επαναφέροντας στην 11άδα τους Τουμπά και Παντελίδη. Ωστόσο λόγω των απουσιών(ο Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και προστέθηκε στη λίστα με τους τεραυματίες Σάντσες, Κάτρης, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό και τον αποβληθέντα, στο προηγούμενο ματς Ερνάντεθ) επέλεξε ν’ αλλάξει σχηματισμό αφήνοντας - μετά από 17 ματς (και το 0-1 με τον ΠΑΟΚ, στη Λεωφόρο) - κατά ...μέρος την τριάδα στην άμυνα.

Κάτι που βοήθησε τον Παναθηναϊκό να πιέσει καλά, ψηλά και να έχει την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα με σουτ του Παντελίδη πάνω στον Στρακόσα, μετά από γύρισμα του Κυριακόπουλου.

Ωστόσο οι γηπεδούχοι έβρισκαν χώρους ειδικά στον άξονα απειλώντας με ατομικές προσπάθειες και σουτ εκτός περιοχής των Κοϊτά (8) και Περέιρα (21') που εξουδετέρωσε ο Λαφόν.

Ίδια κατάληξη στην άλλη περιοχή είχε βολίδα του Κουντούρη που έδιωξε σε κόρνερ ο Στρακόσα (38')

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κεφαλιά του Βάργκα, από φάουλ του Μαρίν, κατέληξε στα δίκτυα αλλά ο βοηθός υπέδειξε οφσάιντ τον σκορέρ κάτι που επιβεβαίωθηκε κι από το VAR

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ προσπάθησε να πιέσει αλλά ένα τσαφ του Πήλιου εκτός περιοχης έδωσε στον Παντελίδη την ευκαιρία να τρέξει όλη την αριστερή πλευρά και μετά από ένα σουτ του Τσέριν στη δεξιά συμβολή των δοκών του Στρακόσα με τον Tετέι (πάνω από τον Πήλιο) ν' ανοίγει το σκορ με διαγώνια κεφαλιά.

Η κίνηση του Νίκολιτς να βάλει τον Ζίνι μεταμόρφωσε την ΑΕΚ με τον Αφρικανό να σκοράρει έξι λεπτά μετά: Σέντρα του από δεξιά Ρότα, ο Γιόβιτς έκανε το κοντρόλ με το σώμα, η μπάλα κόντραρε στον Πάλμερ Μπράουν και ο Ανγκολέζος με αριστερό πλασέ ισοφάρισε!

Μάλιστα στο 77' ...άγγιξε το 2-1 αλλά προ κενής εστίας έπειτα από σέντρα του Πήλιου από αριστερά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι!

Eυκαιρίες είχαν και οι δύο ομάδες για γκολ (σουτ του Ζαρουρί άουτ στο 82') αλλά η σημαντικότερη ήταν ...τριπλή απάκρουση του Λαφόν προ των Ρότα και Γιόβιτς (88'), αλλά στο 90+3' ο Ζοάο Μάριο αφού Ζίνι και Βάργκα έπαιξαν ...βόλεϊ με το κεφάλι σκόραρε προκαλώντας ...εισβολή και φιέστα!

Κίτρινες κάρτες: Μoυκουντί (18’), Ρέλβας (34’). Στρακόσα (64’) - Καλάμπρια (42’), Τετέι (61’)

Α. Ε. Κ. (Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος - Μαρίν (86’ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Κοϊτά (86’ Μάνταλος), Περέιρα (66’ Zίνι) - Βάργκα, Γιόβιτς.

ΠANAΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μπενίτεθ): Λαφόν - Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος - Τσέριν, Κουντούρης (73’ Σιώπης) - Παντελίδης (73’ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (84’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (79’ Γιάγκουσιτς) - Τετέι (84’ Πάντοβιτς).